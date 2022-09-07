TÜİOSB'den "Dijital Tedarik Havuzu Projesi" tanıtımı

Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, Türkiye'nin ilk ihracat odaklı, dijital ve yeşil organize sanayi bölgesi olan TÜİOSB'nin altyapıları ve üretimlerinde tüm mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek üzere Dijital Dönüşüm Merkezi bünyesinde oluşturulan Dijital Tedarik Havuzu Projesi'ni tanıttı. Başkan Gül Akyürek Balta, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mersin Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi iş birliğinde düzenlen toplantıda, "TÜİOSB'nin altyapı ve üretimlerinde tüm mal ve hizmet alımlarında Mersin'e öncelik vereceğiz. Dijital Tedarik Havuzu konusunda sektörlerimize yönelik toplantılarımızı da sürdüreceğiz" dedi.

TÜİOSB'nin Dijital Tedarik Havuzu konusunda, kentteki sektörleri bilgilendirmek ve ihalelere davet etmek üzere planladığı seri toplantıların ilki, elektrik sektörüne yönelik Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Uğur Tulay, Dijital Dönüşüm Merkezi Kurucu Üyeleri Bilgehan Üstündağ, Serkan Karakaya, Akgün Atasagun, Mahmut Açıkalın, Murat Sabah, Aytaç Keskin, Schneider Electric'den Gökçer Çakır, Erdi Demir ve Ali Öztürk ile Mersin'deki elektrik sektörü temsilcileri katıldı.

115 hektarlık birinci etap inşaata hazır hale getirildi

TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, TÜİOSB Dijital Dönüşüm Merkezi bünyesindeki Dijital Tedarik Havuzunu Mersin'e kazandırmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ve MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan'a, TÜİOSB'nin kuruluşundan beri verdikleri destekler için teşekkür eden Gül Akyürek Balta, 300 hektarlık alana ulaşacak TÜİOSB projesinde 115 hektarlık birinci etap arazi düzenleme çalışmalarının tamamlandığını ifade etti. Birinci etapta inşaat alanının 70 parselden oluştuğunu açıklayan Gül Akyürek Balta, “Bu parsellerin tamamının ön tahsisi yapıldı. Yatırımcılarımız da artık sabırsızlıkla en kısa zamanda fabrikalarını inşa etmek istiyorlar. Bu açıdan biz de iş dünyamızın katkılarıyla beraber altyapıları eksiksiz tamamlamaya çalışıyoruz. TÜİOSB olarak şu anda temel altyapı projelerine çıkmaya hazırız.” dedi.

Gül Akyürek Balta, TÜİOSB'nin yağmur suyu drenajı ve karayolu ağlarının inşasıyla beraber su boru hatları, yağmur suyu ve atık su boru hatları, telekomünikasyon ve internet hatlarının inşasının yapılacağını, bunların ardından ise OSB içi elektrik şebekelerinin inşasının tamamlanacağını açıkladı.

Adana ve Mersin'in ortasında yer alan TÜİOSB'nin lokasyon olarak çok avantajlı bir konumda bulunduğunu vurgulayan Gül Akyürek Balta, şöyle konuştu:

“Endüstri 4.0 hedefiyle, çevreye ve insana saygıyı esas alan yeni nesil organize sanayi bölgesi TÜİOSB'de Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyumlu, sürdürülebilir üretime dayalı, dijital tarım ve gıda ekosistemini kurmak için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. 500 milyon dolarlık yatırımla kuracağımız ihtisas OSB'mizde üretilecek ürünler teknoloji ile yüksek katma değerli hâle getirilip DigiGreenFoodValley sertifikasıyla ihraç edilecek. Üretim tesislerinin devreye girdiği yıldan itibaren ilk etapta 250 milyon dolarlık ihracat hedefimiz var. Bu da tabi bütün yatırımcılarımızın ihracatçı olmasının getirdiği bir avantajdır.”

"Önemli projeler hayata geçirdik"

TÜİOSB'nin, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Dijital Tarım, Tarladan Çatala Dijital Değer Zinciri, Ortak Lojistik Merkezi, Girişimci Ekosistemi, Tarım ve Gıda Teknolojileri Test Merkezi, Dijital Tarım ve Gıda Endüstrisi Eğitim Kompleksi, Güneş Enerji Santrali gibi önemli projelerinin bulunduğunu dile getiren Gül Akyürek Balta, yatırımcıların ve bölgedeki KOBİ'lerin dijital dönüşümüne zemin hazırlamak, küresel rekabetçilik güçlerini artırmak, sürdürülebilir ve kârlı büyümelerini sağlamak üzere aynı zamanda Dijital Dönüşüm Merkezi'ni hayata geçirdiklerini kaydetti.

Gül Akyürek Balta, Dijital Dönüşüm Merkezi bünyesinde Dijital Tedarik Havuzu Projesi oluşturduklarını vurgulayarak konuşmasını şöyle sürdürdü: "Dijital Dönüşüm Merkezi bünyesindeki Dijital Tedarik Havuzu, diğer projelerimiz gibi önemli çalışmalarımızdan birisidir. Havuzda yer almak isteyen yatırımcı firmalarımız, başvuruda bulunarak Tedarikçi Değerlendirme Programı'na katılmak suretiyle TÜİOSB Onaylı Tedarikçiler Listesi'ne girebilecekler. Bu sayede TÜİOSB'nin onaylı tedarikçileri, bölgenin altyapı ve üstyapı yatırımlarının yanı sıra fabrikalarını kuracak TÜİOSB yatırımcılarının tüm mal ve hizmet alımlarını yapabilecekleri, alıcılarla satıcıları buluşturan, açık ve şeffaf bir alışveriş platformunda bir araya gelmiş olacaklar. Burada yer alan tüm firmalar, talep edilen mal ve hizmetler için Dijital Tedarik Havuzu üzerinden tekliflerini verebilecek, talep edilen ihalelere katılabilecekler. TÜİOSB'nin altyapı ve üretimlerinde tüm mal ve hizmet alımlarında Mersin'e öncelik vereceğiz. Dijital Tedarik Havuzu konusunda sektörlerimize yönelik toplantılarımızı da sürdüreceğiz."

"TÜİSOB, Mersin'deki diğer kurumlara örnek olacak"

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan da, hızla gelişen Mersin'de organize sanayi bölgesi sayısının 10'a ulaştığını söyledi. TÜİOSB'nin de bunlardan birisi olduğunu belirten Ayhan Kızıltan, bu üretim üssü için altyapılarda ve üretimlerde tüm mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek üzere Dijital Dönüşüm Merkezi bünyesinde oluşturulan Dijital Tedarik Havuzu Projesi'nin önemine değindi. Başkan Ayhan Kızıltan, "Bu toplantının özelliği, Dijital Tedarik Havuzu ile TÜİOSB'deki tüm mal ve hizmet alımlarında Mersin'e öncelik verilecek olmasını anlatmak. Mersin'deki yatırımları, Mersinli iş insanları, sanayiciler, küçük esnaf ve küçük sanayiciler yapsın. Yani Mersin'in imkânı Mersin içinde kalsın, Mersin firmaları gelişsin, daha çok kazansın ve Mersin'in zenginliği Mersin'de kalsın. Bu uygulama, Mersin'deki diğer kurumlara da örnek olacak" diye konuştu.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Uğur Tulay da TÜİOSB'nin tüm mal ve hizmet alımlarında Mersin'deki firmalara öncelik verilmesinin çok yerinde bir karar olduğunu dile getirdi. Uğur Tulay, "Sektörel olarak Mersin'de çok deneyimli arkadaşlarımız var. Böyle bir havuzun içinde yer almak heyecan verici olacak. Bizleri birlikte çalışmaya davet ettikleri için TÜİOSB Başkanı Gül Akyürek Balta ve ekibine çok teşekkür ederiz." dedi.

Dijital Dönüşüm Merkezi ve Dijital Tedarik Havuzu'nu anlattılar

Chomar Siber Güvenlik Teknolojileri A.Ş. Kurucusu Bilgehan Üstündağ da kurucu üyesi olduğu Dijital Dönüşüm Merkezi hakkında bilgiler aktardı. Üstündağ, "Yüksek teknolojili ürünleri yalnızca alıp işletmenizin içinde bulundurmanız aslında bir dijital dönüşüm sağlamıyor. Dijital dönüşüm, eğitimden tutun kalifiye personelin bulunmasına kadar önemli aşamalar gerektiriyor. Bir işletme üretim kapasitesini artırmak, dünya pazarına açılmak veya verimliliğini arttırmak istiyorsa; önce dijital olgunluk seviyesinin ölçülmesi gerekiyor. Bir işletmenin mevcut ihracat ya da üretim kapasitesini artıracaksak Dijital Dönüşüm Merkezi ile buna göre bir reçete sunacağız. Dijital Dönüşüm Merkezi'mizde gerek TÜİOSB içerisindeki yatırımcılar, gerekse Mersin ve bölgedeki işini dijitalleşmeyle ileriye taşıyacak olan işletmelere ulusal ve uluslararası ölçekte destek vereceğiz" diye konuştu.

Dijital Dönüşüm Merkezi Kurucu Üyesi Serkan Karakaya da Dijital Tedarik Havuzu konusunda bilgi paylaşımında bulundu. Mersin'deki yatırımlarda Mersin esnafının yer alamamasından dolayı sürekli şikâyetler dillendirildiğini belirten Karakaya, "Ancak durum şimdi değişiyor ve Mersin'in şanslı olduğu günlerdeyiz. Bu bölgede hayata geçirilen TÜİOSB gibi önemli bir projede tüm mal ve hizmet alımlarının yine bu kentteki sektörlere öncelik verilecek olmasını son derece önemli buluyorum" dedi.

Toplantıda, Schneider Electric'den Gökçer Çakır, Erdi Demir ve Ali Öztürk de teknik sunumlar gerçekleştirdiler.