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Tümgeneral Halis Zafer Koç'tan Vali Su'ya ziyaret

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Mersin’de Vali Ali İhsan Su’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Mersin'de Vali Ali İhsan Su'ya nezaket ziyaretinde bulundu.


Valilik makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Vali Su, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, nazik ziyaretlerinden dolayı Tümgeneral Koç'a teşekkür etti.


Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Koç ise Mersin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek misafirperverliği için Vali Su'ya teşekkür etti.


Ziyarette İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu da hazır bulundu.

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