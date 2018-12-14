Tuna: "15 yılda belediyecilikte ustalaştık"

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Mersin'i iyi tanıdıklarını, sorunlarını bildiklerini ve ona göre projeler ürettiklerini söyledi.

Toroslar Belediye Başkanlığı görevinde 15 yılı dolduran Tuna, üreten bir mantıkla Toroslar'ın çehresini değiştirdiklerini vurguladı. Aynı zamanda MHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Tuna, Mersin'i de bu mantıkla yöneterek insanların yaşam kalitesini yükselteceklerini ifade etti.

Toroslar'da belediyecilik anlamında rüştünü ispat ettiklerini kaydeden Tuna, “15 yılda üreten mantıkla Toroslar'ın çehresini değiştirdik. Bugün Toroslar, ekonomik değer anlamında 20 kat büyüdü. Göreve ilk geldiğimizde vatandaşlarımıza ellerindeki yerleri satmamaları yönünde telkinde bulunmuştum. 'Bu kentin değerini marka değer yapacağız, herkes elindeki malına, mülküne sahip çıksın' demiştim. Çok şükür attığımız doğru adımlarla, belirlediğimiz stratejilerle bugün Toroslar'da belediyecilik anlamında rüştümüzü ispat ettik” dedi.

“Yaşadıklarımızın ustası, yaşadığımız anın kalfası, yaşayacaklarımızın çırağıyız” diyen Başkan Tuna, 15 yıllık belediye başkanlığı görevi ile belediyecilikte ustalaştıklarını ifade ederek, "İnşallah nasip olurda milletimizin iradesi sandığa yansıdığı takdirde, bu bilgi birikimimiz ve belediyecilik tecrübemizle 15 bin 853 kilometrekarelik Mersin'imizin bütün ilçelerinde, ilçenin dokusuna uygun projeler hayata geçireceğiz. Hazırladığımız projelerimizle de insanlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için çalışacağız. Bu bilgi birikimine ve ekibe sahibiz” ifadelerini kullandı.