Tuna: "31 Mart'ta Mersin'de Cumhur İttifakı ile zafer yazacağız"

Cumhur İttifakının MHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, 31 Mart'ta Mersin'de Cumhur İttifakı ile zafer yazacaklarını söyledi.

Tuna, seçim çalışmaları kapsamında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ile birlikte Yenişehir ilçesinde esnaf ziyareti, seçim ofisi açılışları ve mahalle toplantılarında vatandaşlarla bir araya geldi. GMK Bulvarı üzerinde ve Pozcu Alanya Fırını sokağında faaliyet gösteren esnaflarla buluşan Tuna, çocuk, genç, yaşlı herkesle sohbet ederek talep ve beklentilerini dinledi.

Tuna, daha sonra Çiftlikköy Mahallesi'nde düzenlenen açık hava toplantısında mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, projelerini anlattı ve Cumhur İttifakına destek istedi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda hemşehrilerine seslenen Tuna, “İnşallah 31 Mart'ta Mersin'de Cumhur İttifakı ile zafer yazacağız” dedi.

“Kentin her noktasına ulaşıp hizmetlerimizi nakış nakış işleyeceğiz” diyen Tuna, “15 yıllık Toroslar Belediye Başkanlığımızda ilk ve en güzel projeleri yaptık. Mersinimizi güzellikleriyle ulusal ve uluslararası alanda tanıttık. Bilginin en yoğun üretildiği üniversitelerimizle ortak proje yapan tek belediyeyiz. İnşallah büyükşehir ölçeğinde de ortak çalışmalarımız devam edecek. Mersin'in coğrafyasını da iyi biliyoruz. Biz sahaların adamıyız, makamların adamı asla olmadık. Yenişehir'de Bekir Topçu, Büyükşehirde Hamit Tuna, yukarıda hükümetimiz bu kurgu sağlıklı bir şekilde olduğu zaman Yenişehir kazanacak, Mersin kazanacak. İnşallah siz değerli hemşehrilerimizin teveccühü ile 31 Mart'ta 13 ilçe ve büyükşehirde Cumhur İttifakını zaferle sonuçlandıracağız” şeklinde konuştu.

Elvan: "Cumhur İttifakı ile birlikte Türkiye gümbür gümbür yoluna devam edecek"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan da Cumhur İttifakının ülke için önemine dikkat çekerek, "Hep birlikte 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık. Bu hain darbe girişiminden sonra bu millet, bu halk Cumhur İttifakını oluşturdu. Bu vatan, millet, devlet için kaygısı olan kardeşlerimiz, bir tarafta Adalet ve Kalkınma Partisi ve bir diğer tarafta da Milliyetçi Hareket Partisi bir araya geldi. 'Biz bu ülke için mücadele edeceğiz ve biz bu ülke için varız' dediler. Bir tarafta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, diğer tarafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şunu söylediler; 'Bizde sen ben yok' dediler, 'Bizde vatan var, millet var, birlik var, bütünlük ve ay yıldızlı al bayrak var' dediler. Her iki lidere de buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı ile birlikte Türkiye gümbür gümbür yoluna devam edecek ve kimse bunu engelleyemeyecek" ifadelerini kullandı.