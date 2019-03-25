Tuna: "31 Mart'ta zafer yazacağız"

Cumhur İttifakının MHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, bu seçimin memleket meselesi olduğunu belirterek, "İş olur, aş olur ama memleket meselesine de insanlarımız hassasiyetle bakmalıdır. Bu sevgi ve destek inşallah 31 Mart'ta sandığa yansıyacak, 13 ilçe ve büyükşehirde zafer yazacağız” dedi.

Tuna, seçim çalışmaları kapsamında Erdemli, Silifke, Gülnar, Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerini ziyaret ederek ilçe adayları ve vatandaşlarla bir araya geldi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ile bazı milletvekillerinin de eşlik ettiği ziyaretlerde büyük sevgi gösterileriyle karşılanan Tuna, Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi.

Silifke ilçesine bağlı Çatak, Kavak, Sarıaydın, Mara, Kocaoluk, Ören ve Narlıkuyu mahallerinde vatandaşlarla bir araya gelen Tuna, daha sonra Gülnar ilçesinde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.

Gülnar'da gerçekleştirilen konvoyun ardından vatandaşlarla bir araya gelen Tuna, “İnşallah 31 Mart'tan sonra üreten Gülnar'ı daha çok büyüteceğiz. Biz Gülnarlı hemşehrilerimizin her zaman yanlarında olduk ve imkanlarımızı da seferber ettik. Sizler de bizim yanımızda oldunuz, gerek Toroslar'da gerekse Gülnar'da. Hiçbir zaman makam ve mevkiler bizi değiştirmedi. Az imkanla çok iş nasıl yapılır Toroslar'da gösterdik. Bu bilgi birikimimizle, belediyecilikteki 15 yıllık tecrübemizle Gülnar'ın da eksiklerini biliyoruz. Halen alt yapısı olmayan Gülnar'ın bu sorununu inşallah 31 Mart'tan sonra ivedi bir şekilde gidereceğiz. Burada hayvancılık ve tarım var. Özellikle susuz yetiştirdiğiniz o tadına doyum olmayan elmanızı, doğal ortamda yetişen bademinizi daha çok alanda yetiştirilmesi noktasında elimizden ne geliyorsa önündeki engelleri kaldıracağız. Bizim işimiz planlama, bütçeleme, zamanlama ve ardından uygulamadır. İnşallah üreten Gülnar'ı daha çoğaltacağız ve büyüteceğiz” diye konuştu.

Anamur'da düzenlenen açık hava toplantısında da binlerce vatandaşa hitap eden Tuna, "Anamur'un meselelerini biliyoruz. Öncelikle en temel ihtiyaçlardan bir tanesi olan içme suyu meselesidir. Bakanımız Lütfi Elvan ile konuştuk. Sugözü projesini, Sukap projesi kapsamında yüzde 50 hibeli, 60-80 milyon TL arasındaki keşif maliyeti olan projeyi yapma sözünü veriyoruz. Artık Anamurlu temiz su içecek. Anamur'un çarşısında otopark sıkıntısı var. İlk etapta mekanik otopark, uzun vadede katlı otoparklar yapacağız. Bir de hal projesi var. Bütün işleri bitmiş. Bir ürünün geçirdiği süreç üretim, ambalaj ve pazarlamadır. En iyi ürünü üretirsiniz en iyi ambalajı yaparsınız ama pazarlamada sıkıntı varsa o ürün elinizde kalır. Pazarlamanın olduğu yerler de hal tesisleridir. Son sistem soğuk hava depolarıyla, saratma tesisleriyle bütünleşmiş, teknolojik kuralların olduğu hal tesislerini hayata geçireceğiz Allah nasip ederse” ifadelerini kullandı.

Bozyazı ve Aydıncık ilçelerindeki ziyaretlerinde de yoğun ilgi ve sevgiyle karşılanan Tuna, “Yoldan en iyi geçenler ardından gelenlere engel bırakmayanlardır. Biz Toroslar'da 15 yıllık hizmet yolumuzu geçerken ardımızdan gelenlere engel bırakmadık. Çok güzel eserler ve sağlıklı bir kent bıraktık. Şimdi de hizmet yolumuz, sizler açtığınız takdirde büyükşehir olacak. İnşallah el ele hizmet vereceğiz” şeklinde konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan da Mersinli hemşehrilerinden Cumhur İttifakına sahip çıkmalarını isteyerek, “Hamit Tuna seçilmesin de ne olursa olsun arayışı içindeler. Onun için Cumhur İttifakına sahip çıkacağız. Siz değerli hemşehrilerimiz en güzel cevabı 31 Mart'ta vereceksiniz inşallah” dedi.