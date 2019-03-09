Tuna: "Balık pazarını restore edeceğiz"

Cumhur İttifakı MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, balık pazarının yerini iyileştirip restore edeceklerini belirterek, Karaduvar Mahallesi'nde de bir balıkçı köyü oluşturmayı planladıklarını söyledi.

Tuna, seçim çalışmaları kapsamında Atatürk Caddesi'nde bulunan kasaplar çarşısı ve balık pazarı esnaflarıyla bir araya geldi. Esnafa projelerini anlatarak, balık pazarının yerini iyileştirip restore edeceklerini söyleyen Tuna, "Seçilmemiz halinde bu sorunları daha kapsamlı ele alarak çözümleyeceğiz. 31 Mart'ta verin yetkiyi hep birlikte yapalım” dedi.

Toroslar'ı köyden nasıl bir kente dönüştürdüklerini herkesin gördüğü kaydeden Tuna, "İnşallah şehrimizin de eskimiş yapılarının otantik halini koruyup, geçmişteki anılarımızı öne çıkartıp bambaşka bir görünüme kavuşturacağız. Balıkçılık sektörünü ve balık yeme alışkanlığını kentimizde daha da yaygınlaştıracağız. Buraya bereketi hep birlikte getireceğiz. Birleşerek güçleneceğiz, üreterek zenginleşeceğiz. Balıkçılığın en güzelini yapacağız. Tarımla iştirak eden çiftçimizin az yerden en fazla ürünü elde etmesini sağlayacağız, sanayicinin yanında olacağız” diye konuştu.

“Karadavur'da balıkçı köyünü hayata geçireceğiz”

Kentte balıkçılığın simgesi haline gelen Karaduvar Mahallesi'nde bir balıkçı köyü oluşturmayı planladıklarının altını çizen Tuna, “Karaduvar Mahallemizin sosyal ve ekonomik yapısını bozmadan, mekânsal dokunuşlarla balıkçı barınağı, balıkçı hali ve balık restoranlarıyla entegre olmuş, kentsel yaşamla bütünleşen bir yerleşim bölgesi inşa edeceğiz. Taşıt ve yaya ulaşımını, cephe sağlıklaştırmalarını, açık ve yeşil alan düzenlemelerini, kent mobilyalarını kapsayan kentsel tasarım uygulamaları ile balıkçı köyü haline getireceğiz. Akdeniz'in zengin deniz ürünlerini en güzel ortamlarda Mersinlilerle buluşturacağız” ifadelerini kullandı.

“Balık halleri kuracağız ve balıkçı barınaklarını yenileyeceğiz”

Mersin'in kıyı süsü balıkçı barınaklarını yenileyeceklerine dikkat çeken Tuna, şöyle devam etti; "Yaklaşık 320 kilometrekarelik kıyı şeridine sahip kentimizde, gerek balıkçılığın gelişmesini gerekse balık ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenirliliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içerisinde yapılmasını sağlamak amacı ile balık halleri kuracağız. Kıyı şeridine ihtiyaç olan yerlerde de standartlara uygun balıkçı barınakları yaparak, balıkçılığın gelişmesini sağlayacağız. Ayrıca var olan balıkçı barınaklarının dalgakıran, rıhtım, iskele, çekek yeri gibi alt yapı unsurları ve üst yapı tesislerinin eksiklerine ilişkin mekânsal düzenlemeleri yapacağız.”

Çarşı esnafına otopark sözü

Çarşı merkezindeki esnafla da bir arayan gelen Tuna, otopark sorununa değinerek, "Burası Mersin'in en eski caddeleri. İnşallah seçilirsek çarşımızın doğallığını bozmadan, eski güzelliğini yerine getireceğiz. Mersin kent merkezinde ve ilçe merkezlerimizde otopark sorununa çözüm üretmek ve kent merkezlerinin canlanmasına katkı sağlamak adına yer altı ve katlı otopark projelerimizi hayata geçireceğiz” dedi.

Tuna, kısa vadede mekanik otoparklar yapacaklarını dile getirerek, bin 900 aracın park edebileceği bir şekilde Mersin Cumhuriyet Alanı'nın altını da iki katlı otopark olarak dizayn etmeyi planladıklarının bilgisini verdi.