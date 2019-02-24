Tuna: "Beyaz propagandamız ve projelerimizle meydanlardayız"

Cumhur İttifakının MHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, siyasetin, kader ve kısmet meselesi olduğunu belirterek, "Nasip olursa kimse bunu engelleyemez. Hizmet yolunda niyetimiz halis. Yiğit yüreğimizle sahalardayız” dedi.

Tuna, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Gülnar İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek yöneticilerle bir araya geldi. Gülnarlı hemşehrilerine yoğun ilgisi ve misafirperverliği için teşekkür eden Tuna, “Allah'a şükürler olsun ki, Mersin genelinde yüzü bize dönük olan müthiş bir kitlemiz var. Hamit Tuna'yı herkes tanıyor. Gönlünün ve yüreğinin bu şehir için attığını da herkes biliyor. Fitne, fesat işlerle uğraşmayan düz bir başkan olduğumuzu da biliyorlar. Hep birlikte önümüzdeki kalan süreçte 31 Mart'a kadar gündüz oturmayacağız, gece uyumayacağız ölesiye bitesiye çalışacağız. Çünkü Ortadoğu'ya açılan bir liman kenti olan Mersin üzerinde hesap yapan çok yapılar var. Bu millet bu hesapları bozacak inşallah. Bir olacağız, iri olacağız ve diri olacağız başta büyükşehir olmak üzere 13 ilçemizi açık ara alacağız” diye konuştu.

Cumhur İttifakı MHP Gülnar Belediye Başkan adayı Alpaslan Ünüvar ile birlikte bölge ve pazar esnafını ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Tuna, Gülnar'da Merkez Camii karşısında hazırladıkları seçim ofisinin açılışını da teşkilatlar ve hemşehrilerinin yoğun katılımı ve coşkusuyla gerçekleştirdi.

Burada projelerini paylaşarak hemşehrilerine hitap eden Tuna, “Seçim sathı mahallinde üç türlü propaganda vardır. Kara, beyaz ve gri. Kara propaganda karşındaki rakiple uğraşan, gri biraz rakip biraz kendini ifade eden, beyaz propaganda da tamamen kendini ifade edendir. İşte biz yıllardır siyasetimizde kendimizi ve yapacaklarımızı anlattık. Millet, tabi ki söyleyene ve ne söylediğine bakıyor. Güven veriyor mu vermiyor mu? Allah'a şükürler olsun ki Hamit Tuna ne söylediyse hepsini yerine getirmiştir” ifadelerini kullandı.

"Hamit Tuna delikanlı adamdır, şahıslarla uğraşmaz. İddianızın ispat edin"

Tuna, belediyeciliğin ilgi, bilgi ve takip olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti; "İşinizle ilgili olacaksınız, konularla bilgili olacaksınız ve işinizi takip edeceksiniz. Bunu doğru yapmazsanız maazallah aday bile olamazsınız. Takip çok önemli. Birileri aday olamıyor suçu Hamit Tuna'ya atıyor. Bu iş 1 Ocak tarihi itibariyle seçim takviminde belli. Biz bir gün önce adaylık başvurumuzu

yaptık ve evrakımızı aldık. CHP'nin adayı da üç gün önce başvurusunu yapmış. Siz niye bekliyorsunuz saat 17.00'ye kadar. Hiç mi kurumsal kimliğiniz yok. Bir de tutmuşlar Hamit Tuna hakkında suç duyusunda buluyorlar. Hamit Tuna delikanlı adamdır. Onunla, bununla, şahısla uğraşmaz. Hamit Tuna, yüreğini ve bedenini Mersin'e adamış bir yiğit evladıdır. Öyle eften, püften işlerle kişilerle uğraşmaz. Herkes kendi yoluna. Yukarıda Allah şahit. Ben demişim ki, aday olamaz. Ben şunu söyledim parti değiştirmeden önce. Benim adaylığımdan sonra dedim ki, Burhanettin Kocamaz'ın evlatlarına sözü var. ‘Vasiyetim o dur ki ben öldükten sonra üç hilalli bayrakla gömüleceğim.' Ben başka siyasi partide siyaset yapmayacağım dediği için ona istinaden parti değiştirmezken önceki pozisyonda söylediğim cümle, 'asla başka siyasi partide siyaset yapmaz' dedim. Parti genel merkezi diyor ki, 'Cumhur İttifakının adayıyla ilgili suç duyusunda bulunduk.' İspat edin. Böyle küçük şeylerle uğraşmayın. Yazıktır, günahtır. Ispanaktan yağ çıkmaz, bir de buradan size oy çıkmaz.”

"Hırsımız aklımızın önüne hiçbir zaman geçmedi ve geçmeyecek"

Tuna, Yenişehir ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde yaptığı açıklamada ise hırsının, aklının önüne hiçbir zaman geçmedi ve geçmeyeceğini vurgulayarak, "Siyasetimiz düz, projelerimiz düz. 15 yıllık belediyecilik hayatımızda 23 teftiş geçiren ve soruşturması olmayan, kolay hesap verebilen, meclisteki tüm kararların yüzde 99'nun oy birliğiyle geçen bir belediye başkanıyım. Çünkü biz bu kenti ortak akılla yönetiyoruz” şeklinde konuştu.

3 dönemdir Toroslar'da hayata geçirdikleri ve Mersin için hazırladıkları projelerin kalıcı ve gelecekte şehre değer katacak projeler olduğuna dikkat çeken Tuna, “İnşallah büyükşehir belediyesinin büyük bütçesi ile kentimizin dinamikleriyle bir arada olacağız, rantabl olan her projeyi tartışıp, akıl süzgecinden geçirerek en doğrusunu yapacağız” dedi.