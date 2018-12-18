Tuna: "Biz tahtlar ve makam sahibi olmak için bu hizmetleri yapmadık"

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Anamur'da vatandaşlarla buluştu.

MHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tuna'ya, MHP Mersin milletvekilleri Olcay Kılavuz ve Baki Şimşek, İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli ile partililer eşlik etti. Kalabalık bir araç konvoyuyla ilçede tur atan Tuna, "24 yıllık aktif siyaset hayatımızda çok seçimler gördük. Çalıştık, çabaladık ve bugünlere kadar geldik. Siyaset, çiftetelli gibi tek başına yapılmaz. Siyaset, halay gibidir, birlikte yapılır. Başta Genel Başkanımız, başkanlık divanı, genel başkan yardımcıları, MYK üyeleri, milletvekilleri, İl Başkanı, ilçe başkanları, belediye başkanları, kadın kolları, ocak başkanları ve tüm partililer ile birlikte halay şeklinde yapılır. Müziğin ritmi ile halayın ritmi birbirine uyumlu olursa herkes o halayı alkışlar. O alkışın karşılığı da oy demektir. Halayın çekilişi de eylem ve söylem birliğidir. Anamur bu halayı doğru çekeceğine bugün karar vermiş. Onu gördük ve gözlemledik. Bugün bu halayı mükemmel çektiniz. Hepinizin yüreğine sağlık” dedi.

Vatandaşlardan 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde büyükşehirde kendisine, Anamur'da Hidayet Kılınç'a yetki ve sorumluluk vermelerini isteyen Tuna, "Özellikle 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası ile ilçe belediyelerin yetkileri kısıtlandı. Yüzde 70 yetkilerin olduğu büyükşehir sağ el gibi güçlü kol. İnşallah vatandaşlarımızın teveccühü ile Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda ilçelerimiz ile birlikte çalışacağız. Onun için hem büyükşehiri hem de Anamur'u almak durumundayız. Eğer Anamur, doğru hizmet almak istiyorsa, üreten belediyecilik anlayışının burada olmasını istiyorsa Anamur'da Hidayet Kılınç'a, büyükşehirde de Hamit Tuna'ya yetki ve sorumluluk verecek inşallah. Özellikle köylere verilen hizmetler daha da artacak. Şehir merkezinde ne var ise köylerimizdeki hizmetler de aynı değer ve kalitede olacak. Adaletli hizmet etmek bizim şiarımızdır. Adaletli olmayan payidar kalamaz. Herkesin derdini bilen, derdini bildiği için derman olan yanımızla bugüne kadar Toroslarımıza 15 yılda en güzel hizmeti verdik. Biz, tahtlar ve makam sahibi olmak için bu hizmetleri yapmadık. Biz insanlarımızın gönlünde, yüreğinde taht kurmak için milletimize hizmet ediyoruz. Allah izin verirse, bu bilgi birikimimiz, belediyecilik tecrübemiz ve milletimizin teveccühü ile tarım, sanayi, turizm, lojistik, teknoloji kenti olan ve Allah'ın verdiği bütün güzellikleri içerisinde barından Mersinimize hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.