Tuna: “Bu şehir bizim"

MHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tuna, 15 yıllık Toroslar Belediye Başkanlığı görevinde basının her zaman yanında olduklarını ve bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceklerini belirterek, seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak sosyal belediyeciliğe yönelik çalışmalarını anlattı.

Mersin'in yaşam kalitesini arttıracak önemli yatırımları hayata geçireceklerini belirten Tuna, "90 gündür sahalardayız. Hemşehrilerimizin şahsımıza göstermiş olduğu büyük ilgi ve alaka bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. İnşallah bu sevgiye layık olacağız” dedi.

“Yaptığımız her çalışmada gerek haberleriyle gerekse manevi olarak bizi yalnız bırakmayan basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diyen Tuna, “Biz de kentimizin yararına olacak her türlü çalışmada basın mensuplarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Tuna, ziyaret anısına gazetecilere Türk bayrağı motifli kahve fincanı hediye ederken, gazetecilerde Başkan Hamit Tuna'ya nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek kendisine çıktığı yolda başarılar diledi.

Başkan Tuna, programı kapsamında ayrıca Erdemli ilçesinde esnafı da ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.