Tuna, Erdemli'deki 'Tek yürek, tek nefes' etkinliğine katıldı

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun, Tömük Mahallesi'nde 'Erdemli tek yürek, tek nefes' adı altında düzenlediği istişare toplantısına katılan Tuna, yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı.

Programın ev sahibi Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bugüne kadar Erdemli için güzel hizmetleri hayata geçirdiklerini vurgulayarak, “İnşallah bundan sonra da siz değerli halkımızın teveccühü ile belediyeciliğin duayeni Başkanımız Hamit Tuna ile birlikte el ele, gönül gönüle vererek daha mükemmel hizmetleri sunacağız” diye konuştu.

Toroslar Belediye Başkanı ve MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna ise bugüne kadar siyasi yaşamında ve belediye başkanlığı görevinde hizmetleri layıkıyla yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Dünden bugüne doğru belirlediğimiz stratejilerle hayal olarak gözüken projelerimiz gerçeğe dönüştü” ifadelerini kullandı.

Erdemli'de yaşam kalitesini daha da yükseltmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi'nin yapmakla yükümlü olduğu alanlarla ilgili tespit ettikleri eksikleri gidermek amacıyla projeler hazırladıklarına vurgu yapan Tuna, hemşehrilerinden 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için yetki istedi.

“Önemli olan birlik ve beraberliğimizdir” diyen Tuna, “İnşallah 10 yıldır Erdemli Belediye Başkanlığı görevini başarıyla yürüten, daha önce 4 yıl birlikte çalıştığımız ve aday olması konusunda kendisine iyi ki de kefil olduğumuz Mükerrem Tollu ile bu dönem birlikte yol alacağız. İlçe belediyelerin gücünü sol elin gücü olarak tabir ediyoruz. Biz de üç dönemdir sol elin tek gücü kadar mücadele ettik. Ama Büyükşehir güçlü kol, yani sağ kol. Yüzde 70 yetkilerin oluğu yer. İki kolu da Erdemli'de Mükkerrem Tollu başkanımıza, Büyükşehir'de de Hamit Tuna'ya verin, hizmetin en güzelini siz değerli halkımıza gösterelim” şeklinde konuştu.