Tuna: "Geçmişimiz ile geleceğimizi buluşturuyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü kutlamaları kapsamında organize edilen, '3 Ocak Mersin'in Kurtuluşu' konulu şiir yarışmasına, "Artık ‘ulusal' unvanı ekleyebiliriz” dedi.

Mersin Yazarlar Derneği (MEYAD) ile birlikte bu yıl 3'üncüsünü düzenledikleri yarışmaya, Mersin merkez ve ilçelerinin yanı sıra İstanbul, Bursa, Çanakkale, Şanlıurfa, Trabzon gibi yurdun dört bir köşesinden şiirlerin katıldığının bilgisini veren Tuna, “Kahraman ecdadımızın 97 yıl önce yazmış olduğu Mersin'in kurtuluş destanını kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Tuna, 15 yıllık görev süreleri içerisinde milli, manevi ve kültürel değerler ile tarih şuurunu kaybetmemek adına bu etkinliklere önem verdiklerinin altını çizerek, “Milli günlerde düzenlediğimiz etkinlikler ile amacımız, genç nesillere tarih şuurunu aşılamaktır. 3 Ocak günü de bu anlamda önemlidir. Böylece yeni neslin atalarımızdan aldığı manevi güçle, geleceğe daha güvenle ve daha güçlü bir şekilde bakmasını hedefliyoruz. Tabi ki, Mersinli hemşehrilerimizin yanı sıra ülkemizin şairlerinin de Mersinimizin kurtuluşunu düşünmeleri, mısralara dökmeleri tarihimizi şiirlerle anlatmaları bizleri de ziyadesi ile memnun etmiştir. Atalarımızın bu huzur ortamını sağlamak için vermiş olduğu büyük mücadeleyi Allah'ın izniyle bizler sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 3 Ocak Zafer Yürüyüşü, Kurtuluş Kupası Resmi Kurumlar Arası Futbol Turnuvası, şiir yarışması ve diğer etkinliklerle Mersin'in kurtuluşunun yıldönümü kutlamalarına renk kattıklarını kaydeden Tuna, "Mersin'in düşman işgalinden kurtuluş gününü anlatan, o günkü duygu ve düşünceleri yansıtan, mücadele ruhunu çağrıştıran şiirler ile Mersinimizin ve ilçemizin düşman işgalinden kurtuluş anını günümüz nesline, manevi bir hazla, şiirsel bir anlatımla aktarmayı amaçlıyoruz. Yani geçmiş ile geleceği buluşturuyoruz. Her yıl katılımın daha da arttığı bu yarışmaya katkı sunan Mersin Yazarlar Derneği Başkanı Rüştü Aydın'a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yarışmaya gönderilen şiirler, bu hafta sonu MYD Başkanı Rüştü Aydın ve değerlendirme kurulu tarafından incelenecek ve sonuçlar Toroslar Belediyesi'nin 3 Ocak etkinlikleri kapsamında düzenlediği basın toplantısında açıklanacak. Ödül olarak birinciye tam altın, ikinciye yarım altın ve üçüncüye de çeyrek altın verilecek olan yarışmada, jüri özel ödülü ile mansiyon ödülleri de takdim edilecek.