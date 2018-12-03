Tuna: "Her zaman engellilerimizin yanında olduk"

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, "Kentimizde, engelsiz yaşamın zeminlerini oluşturmanın yanı sıra samimiyetimizle engellilerimizin gönüllerine de dokunduk. Her zaman engellilerimizin yanında olduk" dedi.

Tuna, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, her sağlıklı insanın bir engelli adayı olduğunu belirterek, kent genelindeki engelli dernekleriyle istişare içerisinde çalıştıklarını söyledi.

"Engelliler Akademisini açtık"

Her zaman engellilerin yanlarında olduklarını vurgulayan Tuna, engellilerin sosyal hayata ve üretime katılımını sağlayan Engelliler Akademisi'ni hayata geçirdiklerinin bilgisini vererek, "Göreve geldiğimiz 15 yılda belediye olarak sağlıklı insanlar için düşündüklerimizin daha fazlasını, engelli insanlarımız için düşündük ve onlara sağlıklı zeminler oluşturmaya çalıştık. Çağdaşkent Mahallemizde inşa ettiğimiz Engelliler Akademisinin ön tarafını yine engellilerimize yönelik bir hobi bahçesi olarak düzenledik" ifadelerini kullandı.

"Birçok proje hayata geçirildi"

Engellilerle ilgili birçok projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Tuna, "15 yıllık görev süremiz içerisinde engelli dernekleriyle sürekli istişare içerisinde hareket ettik. Bu kapsamda, görme ve ortopedik engellilere 850 tekerlekli sandalye, 800 beyaz baston dağıttık. Toroslar ilçesinde 59 bin 800 haneye girerek engelli vatandaşlarımızın tespitini yaptık. AB projemiz olan Görme Engellilerin Toplumla Entegrasyonu ve Engelsiz Yaşam Projesi ile görme engelli vatandaşlarımıza bilgisayar, masörlük, santral operatörlüğü, rehberlik ve serbest hareket etme gibi 5 dalda eğitim verdik. Yunanistan'ın Drama Belediyeler Birliği ile ortaklaşa Erişebilir Turizmin Geliştirilmesi projesini yürüttük. İSKEP projeleri çerçevesinde de belirlediğimiz dezavantajlı gruplarından bir tanesini de engelli vatandaşlar oluşturmaktadır. Park ve yeşil alanlarımızda engellilerimize yönelik düzenlemeler yaparak oyun grupları oluşturduk ve bu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Engellilerimize acıyarak değil, onların var olan zor şartlarına faydalı olabilmek için destek olmalıyız" şeklinde konuştu.