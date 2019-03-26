Tuna: "Mersin İdmanyurdu küllerinden yeniden doğacak"

Cumhur İttifakı MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, Mersin İdmanyurdu'nun içinde bulunduğu durumun kendilerini üzdüğünü belirterek, “Öncelikle kurumsal kimlik katmamız lazım. Yaşanmış örnekler de bizim için hep ölçü olmalı. Doğru projeyi, doğru zamanda, doğru uygulamak lazım. Biz, düştüğümüz yerden kalkmasını da biliriz” dedi.

Tuna, Mersin İdmanyurdu Taraftarlar Derneği'ni ziyaret ederek, Kulüp Başkan Vekili ve Futbol Şube Sorumlusu Şevket Varan, Dernek Başkanı Osman Özel ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Meşalelerle karşılanan Tuna, büyükşehir belediye başkanı oldukları takdirde Mersin İdmanyurdu Spor Kulübü'nü adım adım Süper Lig'e çıkaracaklarının sözünü verdi.

94 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan kulübün, bu zamana kadar alt yapı anlamında tesisinin olmamasının çok önemli bir eksiklik olduğunu vurgulayan Tuna, “Mersin İdmanyurdu'nun bu durumda olması bizleri ziyadesiyle üzüyor. 2004 yılında ilk belediye başkanı olduğumda, takımın kurumsal kimliğe kavuşması gerektiğini söyledim. Tesis için Toroslar'da 60 dönüm yer ayırdım. 6 bin metrekarelik kısmında sosyal tesis, geri kalan kısmında da futbol sahaları yapalım ve alt yapıya önem verelim dedim. Takımın bütün gruplarının bu tesiste birlikte kalmasını istedik. Ama maalesef dinlemediler. İşte takım, tesisi olmazsa kim başkan olursa onun takımı olur. Öncelikle kurumsal kimlik katmamız lazım. Yaşanmış örnekler de bizim için hep ölçü olmalı. Doğru projeyi, doğru zamanda, doğru uygulamak lazım. Biz, düştüğümüz yerden kalkmasını da biliriz. Mersin İdmanyurdu küllerinden yeniden doğacak. Allah'ın izniyle Mersin İdmanyurdu'nu önce Bal Ligi'nden 3. Lig'e, sonra 2.Lig ve 1'Lig'e taşıyacağız ve ardından Süper Lig'e çıkaracağız" diye konuştu.

"Milletin gönlü bizden yana"

Mezitli ilçesinde Cumhur İttifakı Mezitli Adayı Serdar Soydan ile birlikte esnaf gezisine katılan ve sandık görevlileriyle de bira araya gelen Tuna, kenti tarım, sanayi, lojistik, istihdam, sanat ve spor alanında daha da büyüteceklerinin sözünü vererek, “Mersin ilk defa böyle bir şansı yakaladı. Cumhur İttifakı 13 ilçe belediye başkan adaylarımızın hepsi genç ve pırıl pırıl. Biz de tecrübemizle inşallah bir ekip anlayışı içerisinde birlikte yönetme kültürünü öne çıkartmak suretiyle bu kente değer katacağız. Allah'ın bütün güzelliklerini içerisinde barındıran bu kentte tarımı ve turizmi birlikte büyüteceğiz.

Lojistik var. Liman kenti. Limanı'nın özellikle 11 bin 500 dönümlük yeni lojistik alanında lojistik sektörünü daha da öne çıkartacağız. Organize Sanayi bölgesini hükümetimizle el ele vermek suretiyle alt yapı anlamında büyükşehre ait hizmetleri daha da çoğaltarak, öndeki engelleri kaldırmak suretiyle sanayinin daha da gelişmesini sağlayacağız. Evde boş duran üniversite mezunu kardeşlerimize proje hazırlayın diyeceğiz. Hazırladıkları projeyi melek iş adamlarımızla bir araya getirmek suretiyle biz de destekleyeceğiz. Hem gencimizin önünü açacağız hem de girişimci iş adamımıza katkı sağlayacak projeler üretmesine vesile olacağız" ifadelerini kullandı.

Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar, Yalınayak ve Korukent mahalleleri ile Mersin Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin önünde düzenlenen açık hava toplantılarında da hemşehrileriyle buluşan Tuna, "Allah'ın izniyle öndeyiz. Milletin gönlü bizden yana. Millet huzur, istikrar, üreten, mütevazi ve iş bitirmesi olan bir belediye başkanı istiyor. Her siyasi partiden insanlarımız bu kardeşinizi bağrına basıyor” şeklinde konuştu.