TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan da yalnız bırakmayarak, Tuna'ya destek verdi. Hükümetle birlikte çalışma ortamı olacağına dikkat çeken Tuna, “Mersin, ilk defa böyle bir şansı yakaladı” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Toroslar Belediye Başkanı Tuna, 15 yıllık belediye başkanlığından edindiği deneyimlerle Mersin'in geneli için hazırladığı projelerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Bir otelde düzenlenen toplantıya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Mersin Milletvekili Elvan'ın yanı sıra, MHP ve AK Parti Mersin Milletvekilleri, ilçe belediye başkan adayları, Cumhur İttifakı partilerinin yöneticileri ve temsilcileri, oda ve sivil toplum örgütlerinin başkanları ile çok sayıda iş insanı katıldı.

“Bu işi adam gibi yapabilme adına duruş sergilemiş bir kardeşinizim”

Mersin için kısa, uzun ve orta vadede hazırladığı 114 projesinin tamamını sinevizyon eşliğinde tek tek anlatan Tuna, konuşmasına ilk kez belediye başkanı seçildiği dönemi anlatarak başladı. Doğru planlama, doğru zamanlama, doğru uygulamayla bir köy olarak aldığı Toroslar ilçesini, 21. yüzyıl şartlarına uygun şehircilik anlayışıyla Mersin'in en hızlı değişen ve en hızlı büyüyen yerleşim yeri haline getirdiklerini belirten Tuna, “İkinci ve üçüncü dönemde verilen desteklerle de Toroslar insanı belediye başkanlığımın yolunu hep açtı. 10 gün sonra Toroslar'dan ayrılıyoruz. Yoldan en iyi geçenler ardından gelenlere engel bırakmayanlardır. Toroslar'dan çıkarken oraya değer kattık. Bütçenin 10'da biri kadar borç bıraktık. Arkamdan gelen ‘enkaz devraldım' demesin. Bütçenin 10'da biri kadar borç bırakmak bir belediye başkanının en doğal hakkıdır. Ama ‘benden sonrası tufan', ‘benden sonra gelen yansın, kül olsun' mantığıyla asla bakmadım, bakmayacağım da çünkü devlette devamlılık esastır. Bu terbiyede yetişmiş, siyasetimizi de hep böyle düzgün çizgilerle çizmiş, olursak olduğumuz yerde bu işi adam gibi yapabilme adına duruş sergilemiş bir kardeşinizim. Bu duruşumu asla değiştirmedim” ifadelerini kullandı.

“Sözümüz senettir, şereftir”

Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda projelerini hayata geçireceğini ifade eden Tuna, “Mersin, ilk defa böyle bir şansı yakaladı. Benim aday olduğum tarih 11 Eylül 2018. Genel Başkanımız genel merkeze çağırarak görevi verdi; 6,5 aydır sahadayım, 350 binin üzerinde insan eli sıktım. Siyasetteki geçmişim 24 yıl. Hakikaten adam biriktirmişiz, arkadaş, eş, dost biriktirmişiz. Hangi siyasi partiye mensup olursa olsun karşılığımız çok ciddi. Bu bir duruştur. Çizgimiz düz oldu, ‘kaybetsek de hiç önemli değil', ‘asla duruşumuzdan ve çizgimizden taviz vermeyeceğiz' dedik. Bugün seçime 10 gün kaldı. Seçimler demokrasinin düğünüdür. Üslubu ve usulü dairesinde seçim sathı mahallini geçiriyoruz. Ben siyasetimde ve adaylık noktasında hiçbir zaman kara propaganda yapmadım. Biz yıllarca hep beyaz propaganda yaptık ama bize sataşanlara da cevabını hep net bir şekilde açık söyledim, hep canlı yayın teklifinde de bulundum. Benim siyasetim böyle, bundan sonra da böyle olacak. Sözümüz de senettir, şereftir. İnşallah verdiğimiz her sözü de harfiyen yerine getireceğiz” diye konuştu.

“Mersin, böyle bir şansı bu dönemde yakaladı”

Projelerini kısa, orta ve uzun vadede hazırladığını, uzun vadeli projelerin yatırım gerektiren ve hükümetle birlikte entegrasyon içinde yapılması gereken projeler olduğunu vurgulayan Tuna, şöyle devam etti: “Mersin, böyle bir şansı bu dönemde yakaladı. Ben aday olduğumda ittifak görüşmesi yoktu. Akabinde 15 Temmuz sonrası siyasetinde Yenikapı ruhuyla iki lider, ‘mezara kadar cumhuriyetin ışığında beraber olacağız' dedi. Cumhur İttifakının birlikte oluşuyla ortak akılda, Mersin özelinde iki partinin tek adayı oldum. Bu, her anlamda daha da güç verdi. Aynı zamanda hükümetle birlikte çalışma ortamı olacağı için güç verdi.”

“120'ye yakın projemiz var”

Tuna, daha sonra istihdamdan kırsal kalkınmaya, tarımdan turizme, ulaşımdan kentsel altyapıya, çevre ve enerjiden imar ve şehirciliğe, kentsel tasarımdan kültür sanata, spordan eğitime ve vizyon projelerine kadar 14 başlıkta topladıkları yaklaşık 120 projenin tanıtımını yaptı. Yaklaşık 11 bin 500 dönümlük alanda Mersin Lojistik Merkezi kuracaklarını söyleyen Tuna, Serbest Bölge Genişletme Projesi, Endüstri 4.0 Projesi, Mersin İş Geliştirme Merkezleri, İş ve Kariyer Merkezi, Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgesi Projesi ile istihdam alanları oluşturacakları bilgisini veren Tuna, Narenciye Borsası, Meyve Suyu Konsantre Fabrikası, Tohum Bankası kurarak kırsal kalkınmaya ve tarıma destek vereceklerini söyledi.

“Müftü Deresi, hayalimiz olan proje”

Kültür sanat, eğitim, spor ile kadın, çocuk, yaşlı, genç ve engelliler için hayata geçirecekleri projeleri de anlatan Tuna, ‘Kent Merkezi ve Çamlıbel'i Canlandırma', ‘Müftü Deresi Rekreasyon Alanı', ‘Karaduvar Balıkçı Köyü', ‘Akıllı Kent Uygulamaları', ‘Kent Akvaryumu', ‘Metro ve Metrobüs' projelerini ise vizyon projeleri olarak tanıttı.

Müftü Deresi Projesini ‘Hayalimiz bu proje' diyerek tanıtan Tuna, 2005'te derenin Toroslar bölümünde düzenleme yapmak için başvurduğunu, ancak izin verilmediğini belirtti. Müftü Deresi etrafını 24 saat yaşamın olduğu bir merkez haline getireceklerini ifade eden Tuna, “6,5 kilometre boyunda, denizden başlayıp Karaisalı'ya kadar devam eden, bisiklet ve yürüme yolları, spor alanları bulunan, kafelerle taçlandıracağımız, festival ve fuar alanı olacak bir proje. Ara ara köprüler, zemini kademeli derinleştirerek, gondol ve sandallarla gezinti yapılabilecek bu proje, Mersin'e değer katacak” dedi.

“Metronun toplam maliyeti belki 800 milyon Eoro'yu bulacak. Adana'nın düştüğü tuzağa düşmek istemiyoruz”

Ulaşımda da Metrobüs Projesini hayata geçireceklerini söyleyen Tuna, “Metrobüs daha pratik. Maliyeti 50-60 milyon Eoro arasında. Metro Projesi ise 15 duraklı olacak. Bu projenin kilometresi 35 milyon Eoro. Toplam uzunluğu 19,5 kilometre. Türkiye'de ekonomik bir sıkıntı var. Bunu Mersin'in öz kaynaklarıyla yapmak mümkün değil. Ayaklarımızın yere basması lazım. Bizim iki projemiz var; biri metrobüs, diğeri metro projesi. Metronun toplam maliyeti belki 800 milyon Eoro'yu bulacak. Dış kredi bulacaksınız, Hazine kefil olacak ve bu projeyi yapacaksınız. Rantabl olması lazım. Adana'nın düştüğü tuzağa düşmek istemiyoruz, çünkü şu anda işletme maliyetini karşılayamıyor. Biz bu hatayı yaşamak istemiyoruz. Metro projemiz var, bunu yapmak için kredi arayışımız olacak ama dünyada da bir ekonomik daralma var. Kredi bulma noktasında sıkıntı olabilir. Bunu kollayacağız, koruyacağız ve takip edeceğiz. Ama olmazsa 5 yıl sonunda ‘ben bu işi çözemedim' demenin gereği yok. Alternatif projemiz var; metrobüs. Metro duraklarıyla aynı duraklar olacak ve orta refüjleri kaldırıp yerine metrobüs hattı yapacağız. Metroya kredi bulduğumuzda da metrobüsü kaldırıp alttan metroyu yapacağız. Ulaşımda iki alternatifli çözüm önerimiz var” diye konuştu.

Elvan: “Hamit Bey, Mersin'in sorunlarının üstesinden gelebilecek bir kardeşimiz”

Tuna'nın tanıtımının ardından bir konuşma yapan Elvan ise projeleri değerlendirerek, şunları söyledi: “Bir kent, o kentte yaşayan insanı yormamalı. Her ortamda kendini huzur içerisinde hissetmeli. Kent, yorucu bir kent olmamalı. En önemli dikkat edilmesi gereken şey o. Hamit Bey'in de buna yönelik çok sayıda ayağı yere basan projesi var. Her biri uygulanabilir, her biri bir büyükşehir belediyesinin çok rahat yapabileceği somut projeler. Hamit Bey'e teşekkür ediyorum. Uçuk kaçık, ucu açık, maliyeti belli olmayan projeler yok. Bu son derece önemli. Yine bir kent için Mersin'e baktığımızda, bir tarafta yaşam standardı yüksek, sitelerin, sahilde güzel evlerin olduğu bir bölüm; diğer tarafta o bölgenin tam 40 yıl gerisinde mahalleler. Bir diğer tarafta, hemen kent merkezinin yanı başında geçen kanalların içerisine kanalizasyonların döküldüğünü görüyoruz. Hamit Bey, bunların hepsinin üzerine gidecek, artık o kanallardan tertemiz sular akacak. Bir kentte yaşıyorsanız, o kentte yaşam standartları birbirine yakın olmalı. Bir tarafta çok gelişmiş bir kent, diğer tarafta ise ülkemizin 40-50 yıl gerisinde bir kent parçası olmamalı. Hamit Bey'in özellikle kentsel dönüşüme yaklaşımı son derece rasyonel, son derece doğru bir yaklaşım. Yine 7'den 70'e her kesime hizmet sunan bir yaklaşım anlayışının da bu projeler kapsamında yer aldığını görüyoruz.”

Uyumun son derece önemli olduğuna da dikkat çeken Elvan, “Özellikle ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediyesi arasındaki uyum; büyükşehir belediyesi ve merkezi hükümet arasındaki uyum çok önemli. Bizim de özellikle merkezi yönetimden yapılması gereken bir takım çalışmalarla da biz öncü olacağız, Mersinimiz için çalışmaya devam edeceğiz ve hiç durmayacağız. Mersin istenilen düzeyde değil, onlarca sorunu var. Hamit Bey, bu sorunların üstesinden gelebilecek bir kardeşimiz. Mersin için bugüne kadar önemli şeyler yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra da Mersin için çok güzel işler yapacak” ifadelerini kullandı.