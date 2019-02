Tuna: "Mersin'i birleştirerek büyüteceğiz, üreterek kalkındıracağız"

5 aydır Mersin'i karış karış gezdiklerini ve hemşehrileriden büyük ilgi ve destek gördüklerine belirterek, "Torosları üreterek büyüttük. Bunu Toroslar ve Mersin halkı biliyor. Mersin'i de birleşerek büyüteceğiz ve üreterek kalkındıracağız" dedi.

Tuna, ilçelerde seçim ofislerini yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla açmaya devam ediyor. Toroslar Belediye Başkan adayı Atsız Afşın Yılmaz ile birlikte AK Parti ve MHP Toroslar ilçe teşkilatlarıyla bir araya gelen Tuna, seçim çalışmalarını değerlendirdi.

“Her noktasında alın terimizin olduğu Toroslar'da inşallah rekor oyu alacağız” diyen Tuna, “Yerel yönetimlerin yapacağı projelerle genel idarenin yapacağı projeleri bütünleştirdiğimiz zaman bu kent kazanacak. Biz buna inanıyoruz. Bunun için de tüm belediyeleri almamız lazım. Gündüz oturmayacağız, gece uyumayacağız, ev ev kapı kapı dolaşarak Cumhur İttifakının önemini anlatacağız. İnşallah 31 Mart'ta büyükşehir başta olmak üzere 13 ilçemizi alacağız” diye konuştu.

Tuna, Mezitli Belediye Başkan adayı Serdar Soydan ile birlikte Mezitli'de düzenlenen toplantıda, servis işletmecilerinin sorun ve taleplerini dinledi. Tuna, servis işletmecilerinin sıkıntı ve problemlerini bir yönetişim anlayışı ile çözeceklerini belirterek, "Evrakta gecikme, harçlarda fazlalık ve otopark anlamında okul önlerinde beklerken sıkıntı yaşadığınızı biliyoruz. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) himayesinde bu tür problemleri 'ben yaptım olduğu mantığı' ile değil, birlikte yapma kültürünü ortaya koyarak, ortak bir uzlaşıda çözeceğiz. Meslek gruplarının önünde hangi problem varsa meslek odalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla ve kooperatiflerimizle oturacağız, taleplerini birlikte çözeceğiz. Torosları üreterek büyüttük. Bunu Toroslar ve Mersin halkı biliyor. Mersin'i de birleşerek büyüteceğiz ve üreterek kalkındıracağız” ifadelerini kullandı.

Tuna, daha sonra Cumhur İttifakı Yenişehir Belediye Başkan adayı Bekir Topçu ile birlikte seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi. Yenişehir halkının da yoğun katılım gösterdiği programda konuşan Tuna, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmekten büyük şeref duyduğunu söyledi.

5.5 aydır Mersin'i karış karış gezdiklerini ve hemşehrileriden büyük ilgi ve destek gördüklerine vurgu yapan Tuna, “Allah'a şükürler olsun insanlarımızda iz bırakmışız. Toplumumuzda siyaset yaparken, belediye başkanlığımızda milletimizin yanında olduğumuz ve her arayan vatandaşımıza dönüş yaptığımız için insan biriktirmişiz. Üstüne bir de Cumhur İttifakı olunca Allah'ın izniyle sonuç açık ara galibiyet olacak” şeklinde konuştu.

“Hiç kimsenin aşıyla, işiyle, ekmeğiyle oynamadım, oynamam da”

Tuna, Tarsus ilçesinde de seçim ofisinin açılışını Tarsus Belediye Başkanı ve adayı Şevket Can ile birlikte yoğun sevgi gösterileri arasında gerçekleştirdi. Tarsus'taki coşku ve heyecan karşısında büyük mutluluk duyduğunu belirten Tuna, iş konusunda yapılan algı operasyonlarına kanmamalarını isteyerek, şöyle devam etti; "Gördüğümüz kadarıyla milletimizin bize olan sevgisi ve desteği her gün artarak çoğalıyor. Bir şey söylemek istiyorum. 'Hamit Başkan gelince Tarsusluları işten çıkaracak' diye bir algı yapılıyormuş. Hamit Başkanın canını güvendiği şoförü Tarsuslu. Dedem Köselerli Yörüklerinden. Ben hayatımda hiç kimsenin aşıyla, ekmeğiyle, işiyle oynamadım, oynamam da. Biz hırsı aklının önüne geçen bir insan değiliz. Biz belediye başkanlığından önce insanız. Makul ve mantıklı düşünen ve her şeyi doğru değerlendiren bir yapıdayız. Bizim adımız Hamit Tuna. Öyle basit işlerle uğraşmayız.”

Tuna, Tarsus'taki programın ardından Akdeniz ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde hazırladıkları seçim ofisinin açılışını da Cumhur İttifakı Akdeniz Belediye Başkan adayı Mustafa Gültak ile birlikte gerçekleştirdi.