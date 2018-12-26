Tuna: "Mersinimize 3 Ocak'ta sahip çıkacağız"

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, tüm Mersin'in bu yılki 3 Ocak kutlamalarına daha fazla sahip çıkacağına inandığını belirterek, "Unutmadık, unutturmayacağız. Geleceğimiz olan çocuklarımıza, tarihimizi, dinimizi, bayrağımızı, vatan toprağımızın her noktasında şüheda kanı olduğunu anlatacağız ve belleklerine kazıyacağız" dedi.

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Mersin'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97'nci yıldönümü kutlamaları kapsamında bu yıl 15'incisini düzenleyecekleri ‘Zafer Yürüyüşü, Atlı Okçuluk, Kurumlararası Futbol Turnuvası ve Mersin'in Kurtuluşu konulu Şiir Yarışması' ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir toplantı düzenledi.

Toplantıda konuşan Tuna, "Şehircilik anlamında yaşam kalitesini yükseltmenin yanı sıra bizi millet yapan değerlerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu kent kolay kurulmadı. Yeni yetişen nesil bunları bilmiyor ne yazık ki. Bizim duruşumuz bu şanlı tarihimizi, vatan, bayrak, milli ve manevi değerlerimizi bu çocuklarımıza, gençlerimize öğretmektir. Bundan 15 yıl önce halkın olmadığı, sadece protokol bayramlaşması şeklinde gerçekleşen 3 Ocak kutlamalarını halkın kutladığı bir bayram haline dönüştürdük. Bu yıl da yürüyüşümüzün daha güzelini, daha geniş kapsamlısını ve görkemlisini yine sizlerle inşallah birlikte yapacağız. Mersin'deki birlik ve beraberliği tüm Türkiye'ye göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Tuna, 3 Ocak 2019 Perşembe günü Toroslar Belediyesi Hizmet Binası önünden başlayarak Hastane Caddesi, İstiklal Caddesi ve Sakarya Caddesi güzergahından Cumhuriyet Alanı'na kadar sürecek Zafer Yürüyüşü'ne tüm Mersin halkını davet etti.