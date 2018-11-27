Tuna, tekstil çalışanlarıyla buluştu

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Mersin Serbest Bölge'de faaliyet gösteren tekstil firmalarını ziyaret ederek, tekstil sektöründe çalışanların Türkiye'de üreten kahramanlar olduklarının ve bu nedenle çok kutsal bir görevi yerine getirdiklerini söyledi.

MHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı da olan Tuna, tekstil firması sahipleri ve çalışanlarıyla bir araya gelerek, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için destek istedi.

"Hedefimiz üreten bir toplum oluşturmak"

İstihdamı arttırıcı ve meslek edindirme ile ilgili hayata geçirdikleri projeleri işçilere anlatan Tuna, hedeflerinin tüketen değil, üreten bir toplum oluşturmak olduğunu belirterek, "Üreten elleri Rabbim başımızdan eksik etmesin. Sizlerde Türkiye'de üreten kahramanlarsınız. O kadar disiplinli çalışıyorsunuz ve yaptığınız işe çok güzel adapte oluyorsunuz. O disiplindir işte burada başarıyı getiren ve iş adamlarımızı kalkındıran. Onlar kazanacak ki, sizler de kazanın. Biz de hep söylemişizdir. Oluşturduğumuz yeşil alanlarımızı, hayata geçirdiğimiz tesislerimizi hep kendi imkanlarımızla üreterek gerçekleştirdik. Üretimin getirdiği yerdir Toroslarımızda yaptığımız işler. Üretim olmadan bir toplum ilerleyemez. Üreteceğiz ki, daha kalitelisini yapacağız ve refah seviyemizi yükselteceğiz. Onun için üreten elleri seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Bu ülkeye kattığınız değer çok fazla. İş adamlarımıza da teşekkür ediyoruz. Asıl olan insanlarımıza istihdam yolu açmak ve üretmektir" dedi.