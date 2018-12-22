Tuna: "Toroslar Mersin'in en fazla eğitim kurumana sahip ilçe"

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, belediye olarak Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 25 okul yeri için arsa tahsisinde bulunduklarını belirterek, Toroslar'ı Mersin'in en fazla eğitim kurumuna sahip ve Türkiye'de en fazla okul yeri veren belediye konumuna getirdiklerini söyledi.

MHP'nin Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adayı ve Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Akdeniz İlçesinde bulunan Mersin Nakliyeciler Sitesi'ni ziyaret etti. Sitede faaliyet gösteren firmaları gezerek, firma sahipleri, site çalışanları ve şoför esnafı ile sohbet eden Tuna, daha sonra Mersin Nakliyeciler Derneği Başkanı Halit Polat ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelerek, sorunları dinledi.

"Esnafın sorunlarını yakından takip ediyoruz"

Esnafın sorunlarını yakından takip ettiklerini ve bu sorunların çözümü noktasında ellerinden gelen çabayı sarf ettiklerini belirten Tuna, esnafın daha önce olduğu gibi bundan sonrada yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti. Liman ve lojistik kenti olan Mersin'de nakliye sektörünün daha kaliteli bir pozisyonda yer alması gerektiğini kaydeden Tuna, "Buranın bu şekilde kullanılmasını bu yüzyılda çok doğru bulmuyorum. Burası hizmet veren ofisleriyle hem esnafımız açısından hem de hizmet alan vatandaşlarımız açısından daha kaliteli, düzenli olması ve kurumsal bir yapıya dönüşmesi gerekir. İnşallah sizlerin desteği ile Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda burayı yeniden dizayn etmemiz lazım. Bizim iş bitirme belgemiz Toroslar" dedi.

"Türkiye'nin en fazla okul yeri veren belediye konumundayız"

Tuna, esnaf ziyaretlerinin ardından Toroslar'da bulunan bazı okulları da ziyaret ederek, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler ile bir araya geldi. Burada çalışma yol haritalarında bulanan sağlık, eğitim ve gençliğe yönelik çalışmalarını anlatan Tuna, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 25 okul yeri için arsa tahsisinde bulunarak, Toroslar'ı Mersin'in en fazla eğitim kurumuna sahip ve Türkiye'de en fazla okul yeri veren belediye konumuna getirdiklerini söyledi. Eğitim ve gençlere yönelik desteklerinin bundan sonrada artarak devam edeceğini kaydeden Tuna, "Hedefimiz, değerlerine bağlı, gelecek ufku olan ve sporcu kimlikleri ile öne çıkan nesiller yetiştirmektir" ifadelerini kullandı.