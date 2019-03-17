Tuna: "Ulaşılabilen belediye başkanıyım"

Bizde mesai kavramı yok. 24 saat telefonumuz açık. İnsanlarımızın acısını paylaşıyor, mutluluğuna ve sevincine ortak oluyoruz. İnsanlarımıza çok yakınız” dedi.

Tuna, seçim çalışmaları kapsamında Mersin Serbest Bölgesi ve Toroslar ilçesinde faaliyet gösteren tekstil firmalarını ziyaret ederek, firma sahipleri ve tekstil çalışanlarıyla görüştü. Tekstil çalışanlarının yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılanan Tuna, “2004 yılında Toroslar'da göreve başladığımızda 'hasımları hısım yapacağız' dedik ve bu sloganı kullanan tek belediye başkanıyım. Bunu sadece söylemde değil eyleme de dökerek hizmette adaletsizlik hiç yapmadık. Bu tarzımızı ve vizyonumuzu kentimiz genelinde devam ettireceğiz. Cumhur İttifakının zaten özü de budur” ifadelerini kullandı.

“Biz istihdama nasıl değer katacağımızı biliyoruz” diyen Tuna, “15 yıl belediye başkanlığı yaptığımız Toroslar'da fiziki mekanların yaşam kalitesini arttırmakla kalmadık. Türkiye'de örnek olan Toroslar Teknik ve Eğitim Kursları projesini ortaya koyduk. 34 branşta 21 bin insanımıza mesleki eğitim verdik. Rol model seçilen projeleri hayata geçirdik. Bu manada Toroslar bölgemizde çok sayıda tekstil atölyesi açıldı. İnşallah büyükşehir belediye başkanı olduğumuzda istihdama daha da değer katacağız. Bu işletmelerimizin büyümeleri noktasında Yalınayak ve otoban bağlantı yolu arasındaki kısmı, konut dışı kentsel çalışma alanı yapacağız. Konut altlarında olan küçük işletmeleri o bölgeye taşıyacağız. Dünyada da sanayinin gelişmesi böyle olur. Biz bu işleri biliyoruz. Tecrübemiz, bilgi birikimimiz ve pratik olan yanımızla bu kente değer katacağız. Kendimizde o özgüveni de buluyoruz” diye konuştu.

Cumhur İttifakının Mersin için önemini anlatarak, çalışanlardan sandığa gitmelerini ve doğru karar vermelerini isteyen Tuna, “Bir belediye başkanının da istenen özellikle ulaşılabilir olmasıdır. Bizim iki telefonumuz da hep açıktır. Toroslarımızda yaşayan hemen hemen herkeste vardır numaramız. Herkes bize ulaşır. 31 Mart'ta herkesten sandığa gitmesini istiyoruz. Yerel yönetimler çok önemli. 5 yılda gelen bu şansı iyi değerlendirin. Çünkü Mersin, Allah'ın bütün güzelliklerini içerisinde barındıran bir kent. Bize yetki verirseniz inşallah hükümetimizi de arkamıza alarak kentimizi en hızlı bir şekilde yatırımla buluştururuz. Üreten yapılara önem veriyoruz. Çünkü üreten ekonomiyle bu ülkeyi

kalkındıracağız. İnşallah bu kentte huzur ve güveni, birlik ve beraberliği hep birlikte sağlayacağız. İnşallah 13 ilçemizi ve büyükşehri zaferle sonuçlandıracağız” şeklinde konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan da tekstil çalışanlarından Cumhur İttifakına desteklerini istedi.