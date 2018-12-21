Tuna: "Üniversitelerle ortak proje yapan tek belediyeyiz"

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, 15 yıllık görev süresi boyunca üniversite öğrencilerinin taleplerini imkanlar ölçüsünde yerine getirdiklerini belirterek, "Sadece düşündüklerimizi değil, ilim ve bilimin olduğu yapılardan da bilgi almak suretiyle kentimizdeki üniversitelerimiz ile ortak proje yapan tek belediyeyiz" dedi.

Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri, MHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'yı ziyaret ederek, eğitime, spora ve sporcuya sunduğu desteklerinden dolayı teşekkür etti. Tuna, üniversite öğrencilerinin ziyaretinden mutluluk duyduğunu belirterek, eğitimi ve gençliği çok önemsediklerini söyledi.

15 yıllık görev süreleri içerisinde orta öğretimin yanı sıra üniversite öğrencilerinin de taleplerini imkanları içerisinde yerine getirdiklerini belirten Tuna, "Futbol, basketbol, yüzme, tenis, güreş, bocce, jimnastik gibi birbirinden farklı branşlar Toroslar Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde barındırıyoruz. Vizyonumuz açık. Sadece düşündüklerimizi değil, ilim ve bilimin olduğu yapılardan da bilgi almak suretiyle kentimizdeki üniversitelerimiz ile ortak proje yapan tek belediyeyiz. Onların ürettiği bilgileri pratiğe dönüştürerek, bölgemizde çok ciddi hizmetler ürettik" ifadelerini kullandı.