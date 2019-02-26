Tuna: "Yumuktepe höyüğünü turizme kazandıracağız”

Tuna, seçim çalışmaları kapsamında, Korukent Mahallesi'nde bulunan Oto Galericiler Sitesi esnafını ziyaret etti, Mustafa Kemal, Mithat Toroğlu, Tozkoparan, Gözne ve Ayvagediği mahallerinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu, Bekirde Mahallesi'nde de seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi.

Mersin'i karış karış gezdiklerini, kentin her noktasını bildiklerini ve vatandaşların kendilerine ilettiği sorunların da ilçe, büyükşehir ve hükümet üçgeninde takipçisi olacaklarına dikkat çeken Tuna, tarım, sanayi, lojistik, turizm, sanat ve spor alanında yapacakları yatırımların yanı sıra ulaşımdan alt yapıya kadar birçok alanda çözüm bekleyen tüm sorunlar için projeler hazırladıklarını söyledi. Cumhur İttifakına destek isteyen Tuna, “Birleşerek güçleneceğiz, üreterek zenginleştireceğiz. Biz birleştik, güçlendik. 31 Mart'tan sonra da projelerimizle kentimizi daha da büyüteceğiz” dedi.

Büyükşehir ölçeğinde planladıkları bağlantı yollarıyla Oto Galericiler Sitesi'nin albenisini daha da arttıracakların söyleyen Tuna, "Böyle güzel bir projeye imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Cumhur İttifakının adayı olmamız büyük bir avantaj. 31 Mart'tan sonra inşallah en kısa zamanda Şehir Hastanesi ile Oto Galericiler Sitesi'nin çıkış noktasına en az 25 metre en kesintisinde yol bağlantısı yapacağız. Buranın albenisi daha da fazla olacak. Vatandaşlarımız otobandan Mezitli, Tarsus, Erdemli ve Yenişehir'de çıkmak suretiyle buraya en kısa zamanda ulaşabilecekler. Aynı zamanda dikine otoban bağlantı yollarının sayısını arttıracağız” ifadelerini kullandı.

“Yumuktepe höyüğünü turizme kazandıracağız”

Mustafa Kemal Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle buluşan Tuna, projelerini paylaştı. Tuna, Toroslar ilçe sınırları içerisinde Alsancak Mahallesi'nde bulunan ve

9 bin yıllık tarihi geçmişi ile ketin ulusal ve uluslararası öneme sahip bir kültür mirası olan Yumuktepe höyüğünü, turizme kazandıracaklarının bilgisini verdi. Tuna, “Kültür mirasımız olan Yumuktepe höyüğünün etrafını geniş tutmak suretiyle rekreasyon ile bezeyip orayı çekim alanı yapacağız. Kurvaziyer gemileriyle gelen turistler en yakın planda olan kültür değerlerini ziyaret ediyorlar. Allah nasip ederse kurvaziyer gemilerinin gelişini sağlayacağız ve Yumuktepe höyüğünü öne çıkartacağız” şeklinde konuştu.

“Yaylalarımızda alt yapı sorununu çözeceğiz”

Gözne ve Ayvagediği mahallerinde vatandaşlarla buluşan Tuna, yayla ve eko turizmi çalışmalarını büyükşehir ölçeğinde daha da büyüterek devam ettireceklerine vurgu yaparak, şöyle devam etti; "Toroslar Belediyesi olarak en çok ruhsat veren belediyeyiz. Yazın yaylalarımızda ekstra 250 bin nüfusa hizmet veriyoruz. Birçok hemşehrimiz Toroslar bölgesinin dışında ikamet ediyorlar. Yaylalarımızdaki eksiklikleri elimizden geldiğince gidermeye çalıştık. Hiç sıkıntıdan kaçmadık. Sıkıntının üzerine gittik. İnşallah alt yapıyı bitirmek nasip olur. Bu bölgenin en temel hakkı olan su ihtiyacını gidereceğiz. Alt yapıyla ilgili topografyaya uygun. Ayvagediği'nden cazibeyle buradan Gözne'den aşağıdan özellikle Musalı üstündeki noktada bir arıtma tesisi yapmak suretiyle Gözne, Bekiralanı, Kepirli, Darısekisi mahallelerimizin ihtiyacını görecek şekilde projelendirmesini yapacağız. Alt yapı eksikliğinden dolayı sinekle mücadeledeki sarfiyat 4 katı. Eğer alt yapı bitirilirse sinekle mücadele konusundaki harcanan bedel çok küçülür. Çünkü her evin yanında bir fosseptik var. Bu fosseptiklerde açık var ise sineğin en istediği pozisyon budur. Onun için inşallah bu duruma düşürmeyeceğiz. Larva mücadelesi bugünlerde yapılıyor. Doğru zamanda yaparak gelecekte daha az sarfiyatla ilaç kullanacağız.”