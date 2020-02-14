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Tünelde tır tıra çarptı: 1 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesi Gülek Tüneli’nde iki tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesi Gülek Tüneli'nde iki tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, konteyner yüklü Mustafa Özer idaresindeki 33 P 6746 plakalı tır, Tarsus-Pozantı istikametine seyir halindeyken, Gülek Tüneli içerisinde önündeki sürücüsü öğrenilemeyen 27 R 0780 plakalı tıra çarptı.


Hafif yaralanan sürücü Özer, Pozantı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza nedeniyle tünel içerisinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

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