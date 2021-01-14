İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tünelde yangın çıktı, 8 işçi dumandan zehirlendi

Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden tünelde çıkan yangında 8 işçi dumandan zehirlendi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden tünelde çıkan yangında 8 işçi dumandan zehirlendi.


Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Sipahili Mahallesi Mersin-Antalya D-400 karayolunda yapımı devam eden T3 tünelinde, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.


Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dumandan etkilenen işçiler D.A.D, M.K, F.K, O.K, M.K, K.M, H.K ve A.A, ambulanslarla Aydıncık ile Silifke devlet hastanelerine kaldırıldı.


İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.