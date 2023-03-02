Turfanda örtü altı can erik hasadı başladı

Türkiye'nin meyve ve sebze üretim merkezlerinden Mersin'de örtü altında yetiştirilen can erikte ilk hasat yapıldı.

Sofralık kayısı üretiminde Türkiye'nin yüzde 90'ını karşılayan Mersin'in Mut ilçesinde birçok meyve üretimi de yapılıyor. Özellikle bu mevsimde turfanda erik üretimi örtü altında gerçekleştiriliyor. Bölgede üretimi yapılan eriğin hasadına başlandı. Özenle toplanan ilk ürünler başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yurdun dört bir tarafına gönderilirken, Dubai gibi ülkelere de ihraç edildiği kaydedildi.

Örtü altında erik yetiştiren üreticilerden Murat şimşek, “Burada çiftçilik yapıyorum. Örtü altı 2 dönüm sera yaptım. Bu sene termoblok sistemiyle seramızı ısıttım. Bugün itibarıyla satışımıza başladım. Mut genelinde 15 bin dekar erik serası üretimi yapılıyor. Bunun 5 bin dekarı falan örtü altında. Bizim burada 35 ile 40 tane sera var. İhracat yapıyoruz, gerçekten zor bir iş. Akdeniz, Mersin bölgesinde ilk burada erik çıktı. İhracatı Mersin'den gönderiyoruz. Dubai gibi zengin ülkelere gönderiyoruz. Bugün ilk hasadını yaptık. 100 kilo erik topladık, bu eriği birazdan Mersin'e bırakıp geleceğiz. Gördüğünüz gibi kolay bir iş değil. Burayı kömür ve odun ile termoblok sitemiyle ısıtıyoruz” dedi.

Serada üretimi bal arılarıyla desteklediklerini dile getiren Şimşek, “Serada 250 bin arı var. Bu arılarla döllenme yapıyoruz. Isıtmayı da bu termoblok sistemiyle yapıyoruz. Bu soba, yukarıda duman ve aşağıda üfleyen borularıyla serayı ısıtıyoruz” ifadelerini kullandı.