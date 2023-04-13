Turfanda üzüm çıktı, ilk siparişler Ortadoğu ve Rusya'dan

Türkiye'de turfanda meyvelerinin ilk hasadının yapıldığı kentlerden Mersin'de örtü altında üretilen üzümlerin hasadı başladı. Yurt içinde büyük kentlere, yurt dışında ise bu yıl Ortadoğu ülkeleri ile Rusya'ya ihraç edilecek üzümlerin fiyatı ise bu yıl tezgahlarda belirlenecek.

Türkiye'nin yaş meyve sebze merkezlerinden Mersin'de örtü altında turfanda erik ve kayısı hasadının ardından sıra Yalova incisi olarak bilinen üzümlere geldi. Örtü altı turfanda ürün yetiştiriciliği yapılan Erdemli Kocahasanlı bölgesinde sezonun ilk üzümleri makasla özenle kesilip, yurt içi ve yurt dışı pazara ulaştırılmak üzere özenle kasaya girdi. Ürünlere ilk siparişler yurt içinde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlerden, yurt dışında ise Ortadoğu ülkeleri ile Rusya'dan geldiği kaydedildi.

"Turfanda meyveler ihracatta büyük talep görüyor"

Turfanda ürün tüccarlığı yapan Rıza Sevinç, sezonun ilk turfanda üzüm hasadını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hayırlısıyla bu sene örtü altı üzüm hasadımıza başladık. Daha önce de havaların ısınmasıyla birlikte kayısı, erik hasadımızı yapmıştık. Bu senenin ilk turfanda yetişen üzüm hasadı da bize nasip oldu. Turfanda yetişen meyvelerimiz ihracatta büyük talep görüyor. Başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere, Rusya'ya ihraç ediyoruz. Umuyoruz ki bunun da ülke ekonomisine büyük bir katkısı olacaktır" diye konuştu.

8 yıldır üzüm yetiştiriciliği yaptığını ve bunun oldukça karlı olduğunu dile getiren üretici Muhammet Kuyugöz'de, "Örtü altında seramızda üzüm yetiştiriyoruz. Bunun 3 ay bir emeği var. 3 aydan sonra hasat dönemine girmeye başlıyoruz. 8 yıldan beri bu işi yapıyoruz. Emeğimizi Allah zayi etmesin, güzel de para alıyoruz" dedi.

"Sıcak geçen kış üretimi etkiledi"

Kış aylarının sıcak geçmesinin üretimi etkilediğine dikkat çeken Ziraat Mühendisi Emine Yaman ise "Bu yıl üretim yapmak gerçekten çok zordu. Aralık ve Ocak ayı sıcak geçti, kış ayı olmasına rağmen. Ağaçlarımız yeterince soğuklama ihtiyacını alamadı. Verim biraz düşük oldu ama fiyatlar destekledi. Üretimi hem iç piyasaya hem dış piyasaya gönderiyoruz. Üretimde ilk önceliğimiz insan sağlığı" ifadelerini kullandı.