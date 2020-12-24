Turgut Özal Bulvarında asfalt çalışması devam ediyor

Ekipler, 820 metre uzunluğundaki yolda sıcak asfalt kaplama çalışmalarını sürdürürken, aynı zamanda bulvar üzerinde 5 bin 100 metrekare kaldırım yenileme çalışmasını da tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kentin farklı noktalarında sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin asfalt mesaisi merkez Akdeniz ilçesi Turgut Özal Bulvarında sürüyor. 820 metre uzunluğundaki yolda sıcak asfalt kaplama çalışması yapan ekipler, bulvarın doğu tarafında asfalt binder ve aşınma tabakasında bitümlü sıcak asfalt serimini tamamladı. Ekipler, çalışmalar tamamlanınca bulvardaki diğer şeritte de sıcak asfalt serimi gerçekleştirecek.

5 bin 100 metrekare yeni kaldırım yapıldı

Bulvar üzerindeki kaldırımların standartlara uygun hale getirilmesi çalışmaları kapsamında da 5 bin 100 metrekare kaldırım döşemesi gerçekleştiren ekipler, aynı mevkide yer alan ve yol konforunu olumsuz etkileyen, deforme olmuş dilatasyonları da yeniledi. Ekipler ayrıca refüjlerde yer alan bordürleri de yeniledi.