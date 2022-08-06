Turgut Reis Mahallesi kültür ve sanat evi açıldı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Turgut Reis Mahallesi'ne kazandırdığı kültür ve sanat evi törenle hizmete açıldı. Merkezin açılışı ile Akdeniz'de kadınlar ve gençlere hizmet veren mahalle evlerinin sayısı 11'e çıktı.

Turgut Reis Mahallesi'nde yaşayan kadınların çok büyük bir ilgi gösterdiği açılış törenine, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Roman dernekleri temsilcileri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı. Merkezin açılışında konuşan Başkan Gültak, kadınların rahatlıkla gelip dilediği kurs veya eğitimi alabileceği, spor yapabileceği, kursiyer annelerin çocuklarına kreş hizmeti de verecek merkezin açılışından duyduğu mutluluğu dile getirdi. “Turgut Reis Mahallemizde ilk kez böylesi bir kültür ve sanat evi hizmete açılıyor. Bugüne kadar hiç kimse bu bölgede bir mahalle evi açmayı düşünmemiş” diyen Gültak, “Halkınıza, milletinize değer verirseniz büyük bir ülke olursunuz. Biz ilkleri yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Kentsel dönüşüm projesinin hızla sürdüğü Barış Mahallemizde de çok daha büyük kültür ve sanat evi yapılacak. Binalarımız da hızla yükseliyor. Seneye de inşallah teslim alacağız. İçinde 800 metrekare büyüklüğe sahip bir kültür evimiz olacak, burada ayrıca kreş ve cami de yer alacak. Barış Mahallemizi çok modern bir yapıya kavuşturuyoruz. Şehrimizi yapılandırıyor, yeniden yaşanabilecek hale getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

"Mutlu kadın, mutlu aile, mutlu toplum"

Kentsel dönüşümün önemine de vurgu yapan Gültak, 2024 yılı yerel seçimlerinde yeniden seçilip göreve gelmesi halinde, Mersin kent merkezinde yer alan Bahçe ve Turgut Reis mahallelerinde de yerinde kentsel dönüşüm projesini hayata geçirmek istediklerinin altını çizdi. “Benim felsefem şu mutla kadın, mutlu aile, mutlu toplum, mutlu ve kuvvetli devlettir" diyen Gültak, "Ben kadınlara güveniyorum. Onlar seçim zamanı geldiğinde kendilerine, eşlerine ve çocuklarına farklı imkan ve fırsatların tanınabileceğini gördüler artık. Bu fırsatı kaçıracaklarını da düşünmüyorum. Bunların hiç biri bugüne kadar yapılmamış. Havuzumuz açıldı, çocuklarımız cıvıl cıvıl yüzüyor. Yılmaz Güney Gençlik Merkezi içinde de bir havuz açıyoruz. Dezavantajlı ailelerimizin çocuklarını Silifke kampına götürüyoruz. Hayatında denize gitmemiş ailelerimizi kampa taşıyoruz” dedi.

Eğitime büyük önem verdiklerinin de altını çizen Gültak, geçen yıl girdiği YKS sınavında iyi bir sıralama ve başarı elde ederek Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan İclal Kurt ve bu yılki YKS'de sayısalda çektiği 543 puanla Türkiye 496'ncısı ve Akdeniz birincisi olan Deniz Barçatay'ın örneğini verdi. Gültak, “Bu sene 10'un üzerinde öğrencimiz de girdikleri YKS sınavında Türkiye'de ilk 10 binin içine girme başarısı elde etti. Gökdelen'in 29'uncu katında, etüt merkezimize 400 öğrencimiz katıldı. Bu sene Eylül ayından sonra en az bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Hatay, Gaziantep veya Mut'a düzenlenen tarih, doğa ve kültür gezilerini hatırlatan Gültak, bu etkinliklere katılmaları için mahalleli kadınlara çağrıda da bulundu.

Konuşmaların ardından merkezin açılış kurdelesi kesildi.

Merkezde çeşitli kurs alan ve duygularını paylaşan Turgut Reis Mahallesi sakini kadınlar, kendilerine ilk kez bu imkanı sağlayan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü'ne teşekkür etti.