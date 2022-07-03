Turizm merkezlerinde bayram öncesi yoğunluk

Türkiye'nin turizm merkezleri arasında önemli bir yere sahip olan Kızkalesi başta olmak üzere Mersin sahillerinde bayram öncesinde yoğunluk yaşanmaya başladı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Korykos Antik Kenti'nin en önemli parçası olan Mersin'in Erdemli ilçesi sınırlarındaki 'Kızkalesi'nde bayram öncesi yoğunluk yaşanmaya başladı. Kurban Bayramı'nın da 9 güne çıkarılmasıyla birlikte tatil planı yapanlar temiz denizi ve altın kumuyla bilinen Kızkalesi'ni tercih ediyor. Bayramla birlikte yüzde 100'ün üzerinde doluluk beklenen Kızkalesi ve çevresindeki tüm tatil mekanları da, bayram öncesi tercih edenleri ağırlıyor. Bayram öncesi tatil yapanlar sıcaklıkların arttığı bugünler de denize girerek serinlemenin yanı sıra tekne gezisinden suda yapılan çeşitli etkinliklere katılarak vakit geçiriyor.

Gurbetçilerin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından aileler, su seviyesinin metrelerce çocuk boyunu geçmemesi nedeniyle özellikle Kızkalesi'ni tercih ediyor.

Adana'dan tatile geldiğini belirten Yavuz Karyağdı, “30 senedir Kızkalesi'nden başka yere gitmiyoruz. Sürekli buraya geliyoruz. Tercih etme sebebimiz kumu, denizin temizliği bir de Adana'ya yakın olması. Eskiye göre hava biraz serin ama iyi. Hafta sonu da olmasıyla birlikte kalabalık, bayramda da daha yoğun olur” dedi.

Ailesiyle Ankara'dan tatile gelen Pınar Polat ise, "Bayramdan önce biraz yoğunluk var ama bayram sezonunda da burada daha fazla yoğunluk oluyor. O yüzden bizde bayram haftasında gelmeyi tercih etmedik çok kalabalık olacağı için, bayramdan önceki haftayı tercih ettik. Ankara'da hiç yaz olmadığı için burası bize çok sıcak geliyor. Her seneye göre nem biraz daha az" ifadelerini kullandı.

Kızkalesi manzarasında denize girip sahilde top oynadıklarını belirten gençler de okullarının tatilde olduğu için güzel vakit geçirmeye çalıştıklarını kaydetti.