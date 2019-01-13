Turizm profesyonelleri Mersin'de buluştu

Uluslararası Profesyonel Turizm Liderleri Derneği'nin (SKAL International) Çukurova Kulübü Başkanı Meltem Gezmez Özdemir, yeni yılda hep birlikte turizm sektöründe başarılı projelere imza atacaklarını söyledi.

SKAL International Çukurova Kulübü ve Çukurova Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (ÇUKTOB) ortaklaşa gerçekleştirdiği yeni yılın ilk toplantısı Hilton Mersin Oteli'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Turizm profesyonellerinin ilk toplantısında 2019'da yörede turizm konusunda yapılacak çalışmalar ele alındı.

SKAL Çukurova Kulübü Başkanı Meltem Gezmez Özdemir, yeni yılda hep birlikte turizm sektöründe başarılı projelere imza atacaklarını belirterek, turizmi geliştirmeye yönelik, konferans ve seminer gibi organizasyonlar gerçekleştireceklerini söyledi.

Toplantıda daha sonra Dubai Double Tree Hilton'a atanan Hilton Mersin Oteli Genel Müdürü Elif Yazoğlu'ne ev sahipliğinden dolayı teşekkür plaketi verildi.

Toplantıya ÇUKTOB Başkanı Tayyar Zaimoğlu ve çok sayıda turizm profesyoneli katıldı.