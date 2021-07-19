Türk Bayrağı kulaçlarla Kıbrıs'a taşınacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurtuluşunun 47. yılında kadın ve erkek sporculardan oluşan yüzme takımı Türk Bayrağı'nı taşımak üzere Mersin'den Kıbrıs'a yüzmeye başladı.

“Bayrağımız kulaçlarla Kıbrıs'a sloganıyla” aralarında Devlet Eski Bakanı Kürşat Tüzmen'in de bulunduğu milli yüzücüler Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünde Türkiye'den Kıbrıs'a yüzmeye başladı. Kıbrıs'ın uluslararası platformda maruz kaldığı ambargolara dikkat çekilen etkinlik sabah saat 05:45'te Anamur İskelesi'nde başladı. Sporcular Akdeniz'in açık sularında gerçekleştirecekleri bu etkinlikte kendilerini köpekbalıklarından korumak için sinyal yayan koruyucu bileklik taktı. Hava şartlarının ilerleyen saatlerde bozulabileceğini söyleyen Kürşat Tüzmen 20 Temmuz'da Kıbrıs'a ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

“3 Devlet 1 Millet”

Etkinlik başlamadan önce yaptığı konuşmada Kıbrıs'ın önemine değinen Tüzmen “Bazıları bu tabiri pek sevmiyor ama Kıbrıs bizim yavru vatanımızdır. Hatta Cumhurbaşkanımız bu tanımı daha da ilerletti; Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan olmak üzere ‘3 devlet 1 millet' kavramını ortaya koydular. Dolayısıyla bizim taşıyacağımız bayrak soydaşlarımıza karşı kıyıda onların daima yanında olduğumuzu gösterecek bir davranış olur" İfadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından, sporcuların bayraklarını teslim almasının üzerine Tüzmen, alkışlarla denize atlayarak yüzmeye başladı.