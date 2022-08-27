Türk mühendisler 'reaktör işletim uzmanı' sertifikalarını aldı

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santrali (NGS) projesi çerçevesinde başlatılan personel eğitim programına katılarak Rusya'da eğitim gören 5 Türk mühendis, endüstriyel reaktör kontrolünde sertifika almaya hak kazandı.

Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi'nde (MEPhI) eğitimlerini tamamlayan ve birkaç yıldır Akkuyu NGS'de görev yapan uzmanlar Emre Yarar, Yunus Emre Saldıran, Mehmet Çağrı Çeyner, Mehmet Ali Çakır ve Cihan Karakuş, aldıkları ek eğitimle endüstriyel reaktör kontrolünde uzmanlaştı. Akkuyu Nükleer A.Ş çalışanları bu uzmanlığı elde edebilmek için önce Rusya Obninsk'te bulunan Rosatom Teknik Akademisi'nde teorik bir eğitim aldı. Bu eğitimin ardından Leningrad NGS-2'de 'reaktör departmanı kıdemli operatörü' pozisyonu için staj yapan mühendisler, 'reaktör kontrol baş uzmanı' pozisyonu için Rusya'daki eğitimlerine devam etti. Teorik bölüm, uygulamalı bölüm ve Akkuyu NGS'nin referans santrali olan Novovoronej NGS'de staj olmak üzere 3 bölümden oluşan eğitimi başarıyla tamamlayan ve sınavları geçen Türk uzmanlar, Akkuyu NGS sahasında çalışmaya geri döndü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, “Yapım aşamasında olan Akkuyu NGS için Türk uzmanlar ve mühendisler yetiştirmeye yönelik program 10 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Rosatom, geçtiğimiz yıllarda 300'den fazla uzman yetiştirmiştir. Çalışanlarımızın, yani genç Türk mühendislerinin, bununla yetinmemesinden ve şeref diplomalarının onlar için nihai hayal olmamasından gurur duyuyoruz. Türkiye'nin artık kendi sertifikalı reaktör bölümü operatörleri var. AKKUYU NÜKLEER A.Ş. olarak bizler nükleer santrallerde her yıl sadece daha fazla Türk mühendis olacağından eminiz. Bilgi ve teknolojinin sürekliliği, Türkiye'de ilk nükleer santral projesinin hayata geçirilmesinin temellerinden biridir" dedi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Reaktör Kontrol Baş Uzmanı Emre Yarar ise "Kendime deneyimli bilim insanlarından mümkün olan en fazla bilgiyi edinerek ülkemde uygulamak için bir hedef koymuştum. Şimdi diyebilirim ki bu bilgileri alarak nükleer santrallerin işletilmesindeki uygulamaları tamamladım. Artık ülkeme ve bir bütün olarak nükleer endüstriye maksimum fayda sağlamaya hazırım! Bana bu yolda destek veren öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Şimdi hepimiz nükleer santralimizin faaliyete geçmesini dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.