Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yıldönümü

Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü sade bir törenle kutlandı.

Korona virüs nedeniyle sosyal mesafe korunarak ve maske takılarak yapılan törenlerde, Anamur Cumhuriyet Meydanında İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici ve Bozyazı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında ise İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör'ün Atatürk Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi.

Anamur Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici,Türk milletinin 175 yıldır polisini, ailesinin bir ferdi olarak bağrına bastığını ve her durumda müracaat edilecek ilk kapı olarak gördüğünü belirterek, Türk polisinin dünyanın en zor coğrafyasında oldukça meşakkatli ve geniş bir sorumluluk sahasında görev yaptığını söyledi. Ekici, "Türk Polis Teşkilatımız, zor ve sağlığımızın tehdit altında olduğu bu günlerde de yine görevi başında her türlü takdirin üzerinde bir mücadele ortaya koymaktadır. Milletimizin huzur ve emniyetinin sağlanması, kamu düzeninin tesisi, insan hak ve özgürlüklerinin korunması ile ilgili görev ve sorumluklarını halkın desteğini alarak yerine getiren Türk polisi, Anamur'da da 'vatandaş odaklı kamu hizmeti' anlayışıyla çalışmalarını üstün bir görev bilinciyle yürütmektedir" dedi.

Anamur Cumhuriyet Meydanındaki törenin ardından Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici ve beraberindekiler, şehir mezarlığında bulunan şehitlerin mezarını ziyaret edip dua okudu.