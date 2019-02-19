Türk ve Suriyeli çocuklar, Mersin Üniversitesi'nde sinema keyfi yaşadı

MERSİN (İHA) – Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF'in iller de Çocuk Hakları Komiteleri aracılığı ile yürüttüğü Sosyal Uyum Projesi kapsamında, Mersin'de 65 Türk ve Suriyeli çocuk Mersin Üniversitesi'nde sinema keyfi yaşadı.

Sosyal Uyum Projesi kapsamında dezavantajlı çocuklarla birlikte farklı semtlerdeki okullardan çocuklar hem sineme izlediler hem de kampüs alanını gezdiler. Üniversite kampüsünü görmenin mutluluğunu yaşayan çocuklar, üniversite öğrencileriyle birlikte fotoğraf da çektirdiler.

İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “2019 yılı başından bu yana 200 çocuğumuz Sosyal Uyum Projesi eğitimleri kapsamında başta çocuk haklarının temel kavramları olmak üzere etkili iletişim ve acil durumlarda başvuracakları yerler konusunda eğitim aldılar. Çocuklarımız, hem gezerek hem eğlenerek temel çocuk hakları eğitimleri alıyorlar. Proje kapsamında özellikle üniversitenin öncelikli olarak seçilmesinin nedeni ise çocuklarımızda üniversitede okuma isteği ve özlemi oluşması” dedi.