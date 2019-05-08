Türkçe konuşan girişimciler, işbirliği için MDTO'yu ziyaret etti

Balkanlar, Kafkasya, Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Orta Asya gibi yakın coğrafyadaki ülkeler ile Almanya ve Rusya'da yaşayan Türkçe konuşan girişimciler, ticari ilişkileri geliştirmek ve işbirliği çerçevesinde Mersin Deniz Ticaret Odası'nı (MDTO) ziyaret etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Dışişleri Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen ve bu yıl 21'inci kez düzenlenen Türkçe Konuşan Girişimciler Programı, Mersinli iş insanları ile Balkanlar, Kafkasya, Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Orta Asya gibi yakın coğrafyamızdaki ülkeler ile Almanya ve Rusya'da yaşayan girişimcileri bir kez daha buluşturdu. 28 Nisan-11 Mayıs 2019 tarihleri arasında tamamlanacak Türkçe Konuşan Girişimciler Programı kapsamında 16 farklı ülkeden gelen iş insanları Ankara ve Adana ziyaretlerinin ardından Mersin'e geldi.

Mersin'e gelen heyet, Mersin Deniz Ticaret Odası'nı ziyaret ederek, oda faaliyetlerinin yanı sıra bölgedeki deniz ticareti, kent ekonomisi, Mersin Limanı ve yatırım konuları hakkında bilgi aldı. Balkanlar, Kafkasya, Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Orta Asya gibi yakın coğrafyadaki ülkeler ile Almanya ve Rusya'da yaşayan 48 kişilik heyet, MDTO ziyaretinde Genel Sekreter Korer Özbenli ile Genel Sekreter Yardımcıları Kaptan Halil Delibaş ve Kaptan Mesut Öztürk tarafından karşılandı. Toplantıya, Mersin Serbest Bölge İşleticisi A.Ş. (MESBAŞ) Pazarlama ve İş Geliştirme Sorumlusu Bora Gedik ile TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler Programı Sorumlusu Birsen Karaloğlu da eşlik etti.

Toplantının açış konuşmasını yapan Genel Sekreter Özbenli, Türkçe konuşan girişimcileri Mersin'de ve MDTO'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, “Ülkelerimiz arasındaki kültür, fikir ve dil birlikteliğinin, üretimi ve ticareti geliştirmek üzere yeni iş birlikleri ile taçlanması, gönül bağımızın daha da güçlenmesi en büyük temennimiz” dedi.

Genel Sekreter Yardımcısı Delibaş, toplantıda yaptığı sunumda, MDTO'nun çalışmaları hakkında bilgi vererek, Türkiye ve Mersin deniz ticareti ile Mersin Limanı yük hareketlerine ilişkiler veriler paylaştı.

MESBAŞ temsilcisi Gedik ise Mersin Serbest Bölgesi'nde yatırım imkanları ve başta vergi avantajları olmak üzere serbest bölgede yatırımcılara sağlanacak avantajlar hakkında bilgi verdi.

Soru-cevap şeklinde ilerleyen toplantıda girişimcilerin bir kısmı İran'a uygulanan ambargolar nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi. Bazı iş insanları ise bir yıl önce hizmete giren Bakü-Tiflis-Ceyhan hattının bekledikleri maliyet avantajını sağlayamadığını aktardılar.

Denizyolu nakliyesinin sağlayacağı avantajların değerlendirildiği toplantıda, Mersin Limanı bağlantılı denizyolu hatlarına ilişkin bilgiler de paylaşıldı.

Toplantı, Türkçe konuşan girişimcilerin ülkelerine özgü hediyeleri MDTO Yönetimine takdimi ile sona erdi.