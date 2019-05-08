Türkçe konuşan girişimciler Mersin'de

Balkanlar, Doğu Avrupa, Kafkasya, Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerinde, Almanya ve Rusya'da yaşayan Türkçe konuşan girişimciler Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nı (MTSO) ziyaret etti. 16 ülkeden 40 kişi, faaliyet gösterdikleri sektörlerde Mersinli meslektaşlarıyla bir araya geldi.

TOBB ve Dışişleri Bakanlığı işbirliğinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Türkçe Konuşan Girişimciler Programı çerçevesinde bu kez 16 ülkeden 48 girişimci Türkiye'ye geldi. 28 Nisan-11 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleşen etkinlik kapsamında ilk olarak Ankara ardından Adana'daki iş insanlarıyla bir araya gelen Türkçe konuşan girişimcilerin üçüncü durağı Mersin oldu. Mersin'de yapılacak ikili görüşmeler, tarihi ve turistik yerlerin ziyaret edilmesinin ardından etkinlik İstanbul buluşması ile sona erecek. B2B öncesinde girişimcilerle bir araya gelen MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, “Hepimizin ortak noktası Türkçe konuşabiliyor olmak. Ne mutlu hepimize” dedi.

TOBB ve Dışişleri Bakanlığı'nın 2005 yılından bu yana düzenlediği bir etkinliğe Mersin'de ev sahipliği yapmanın onur ve gururunu yaşadıklarını vurgulayan Kızıltan, “Sizleri Mersinli girişimcilerimizle buluşturacağız. Umarım Mersin'de geçirdiğiniz zamandan keyif alır ve güzel ticari bağlantılar kurarsınız. Kurulan dostluklar ticaretle pekişirse daha kalıcı olacaktır. Biz de MTSO olarak ticaretin, yatırımın gelişmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz. Bunu bilmenizi isterim” dedi.

Toplantı Başkan Kızıltan'ın hediyeler vermesi ve toplu aile fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.