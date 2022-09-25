Türkiye Ağustos'ta 155 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç etti

Başkan Ferhat Gürüz, Ağustos ayında Suudi Arabistan'a 5,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, "2022 yılının ilk 7 ayında toplamda 1,1 milyon dolarlık ihracat değerine ulaştığımız Suudi Arabistan pazarında ikili ilişkilerimizin normalleşmesiyle Ağustos ayında çok güçlü bir ivme yakaladık. Sektörümüz için önemli bir ihracat kapısı olan Suudi Arabistan'da dört yıl öncesine kadar elde ettiğimiz yıllık 90 milyon dolar düzeyindeki rakamların üzerine çıkmayı hedefliyoruz” dedi.

Sektör ihracatına Akdeniz'in desteği yüzde 41

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Ferhat Gürüz, Ağustos ayında 270 bin 940 ton ürünü uluslararası piyasada değerlendiren yaş meyve ve sebze sektörünün bir yandan küresel arenada Türkiye markasını güçlendirmek için pestisit kalıntısı, yasaklı ve ruhsatsız zirai ilaç kullanımı ile mücadele ederken diğer yandan pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik büyük gayret gösterdiğini vurguladı. Başkan Ferhat Gürüz, “Geçen yıl Ağustos ayında 147,7 milyon dolarlık ihracat değerine ulaşan sektörümüz, 2022 Ağustos'unda bu rakamı 155 milyon dolara taşıdı. Söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 oranında artış sağlayan sektörümüzün bu performansına Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak yüzde 41 oranında destek verdik. Ağustos ayında bölge ihracatımız yüzde 34 artışla 63 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti” diye konuştu.

“Suudi Arabistan ile normalleşme süreci ihracatımıza da olumlu yansıdı”

Türkiye'nin Ağustos ayındaki yaş meyve ve sebze ihracatını ülkelere göre değerlendiren Başkan Ferhat Gürüz şunları söyledi:

“Yılın sekizinci ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde ilk sırada yüzde 50 artış ve 62 milyon dolar değer ile Rusya yer aldı. Bu ülkeyi 17,7 milyon dolar değer ile Almanya ve 10 milyon dolar değer ile Ukrayna takip etti. Ağustos ayında ihracat hacminde en güçlü artışları yakaladığımız ülkelere baktığımızda Suudi Arabistan dikkat çekti. 2018 yılında 91 milyon dolar düzeyinde yaş meyve ve sebze ihraç ettiğimiz Suudi Arabistan pazarında ticaretimiz son yıllarda 31,8 milyon dolara kadar gerilemiş, 2021 yılında durma noktasına gelmişti. 2022 yılının ilk 7 ayında toplamda 1,1 milyon dolarlık ihracat değerine ulaştığımız Suudi Arabistan'a Ağustos ayında 5 milyon 328 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yılbaşından beri pozitif seyreden siyasi ilişkiler, son aylarda üst düzeyde yapılan karşılıklı ziyaretlerle normalleşme sürecine girdi. İki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısının aralanması, yaş meyve sebze sektörümüzün ihracat rakamlarına pozitif yansımaya başladı. Türk yaş meyve sebze sektörü için önemli bir pazar olan Suudi Arabistan'da ihracatçı firmalarımızın önceki yıllarda elde ettiği kazanımlarının kısa zamanda geri geleceğini ümit ediyoruz.”

“Ağustos ayında ihracat hacminde en yüksek artışı karpuzda elde ettik”

Türk yaş meyve ve sebze sektörünün Ağustos ayında 124,7 milyon dolarlık meyve, 26,8 milyon dolarlık sebze ihraç ettiğini ifade eden Başkan Ferhat Gürüz, bu dönemde en çok ihraç edilen ürünler listesinde şeftali, üzüm ve incirin öne çıktığını söyledi. Başkan Ferhat Gürüz, “Ağustos ayında en çok ihraç ettiğimiz ürün, yüzde 74 artış ve 45,3 milyon dolar diğer ile şeftali oldu. 31,7 milyon dolar değer ile üzüm ikinci sırada, 20,3 milyon dolar değer ile incir üçüncü sırada geldi. Bu üç meyve, sektör ihracatımızın yüzde 62'sini oluşturdu. Ağustos ayında ihracat hacminde en yüksek artışı karpuz, kayısı ve çayda yakaladık. Karpuzda yüzde 3 bin 472 artışla 9,9 milyon dolarlık, kayısıda yüzde 899 artışla 5,2 milyon dolarlık, çayda yüzde 166 artışla 2 milyon dolarlık döviz geliri elde ettik” dedi.

Başkan Ferhat Gürüz, yaş meyve ve sebze sektörünün 2022 yılı Ocak-Ağustos ayları arasındaki toplam ihracatının 1,77 milyar dolar düzeyine ulaştığını, bu dönemde Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin 785,2 milyon dolar değer ile yüzde 44 paya sahip olduğunu bildirdi.