Türkiye, Arnavutluk'u rahat geçti

maçında Türkiye, Mersin'de oynadığı Arnavutluk maçını 140-44 kazandı.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan Milli Takım, ilk periyodu 35-10 önde tamamladı. İkinci periyotta da iyi oyununu sürdüren ve aradaki sayı farkını açan Türkiye, devreye 74-16 önde girdi. Maçın 3. periyodunda ise daha rahat bir oyun sergileyen ay-yıldızlılar, bu periyodu da 107-29 galip kapadı. Son periyotta maçı tamamen domine eden Kadın Milli Takımı, mücadeleden 140-44 galip ayrıldı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Dumitru Stasiev, Natasa Dragojevic, Natalie Galuk

Türkiye: Pelin Bilgiç 14, Sevgi Uzun 7, Olcay Çakır Turgut 8, Melis Gülcan 4, Meltem Yıldızhan 10, Tearia McCowan 28, Bahar Çağlar Okten 8, Alperi Onar 15, Elif İstanbuloğlu 4, Tuğçe Canitez 14, Tilbe Şenyürek 20, Gökşen Fitik 8

Arnavutluk: Mrela Lugaj 9, Dajan Baraj 6, Ornela Lalaj 6, Tea Memushi 2, Ida Palko 2, Ebi Dishnica 7, Klea Verri 6, Enisa Qosha 4, Imela Mala 2

1. Periyot: 35-10 (Türkiye lehine)

Devre: 74-16 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 107-29 (Türkiye lehine)