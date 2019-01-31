etap Türkiye Bisiklet Şampiyonası Mersin'de başladı. 34 ilden 445 sporcunun katıldığı yarışmalar, 10 kategoride yapılacak.

Türkiye Bisiklet Şampiyonası birinci etap puanlı yol yarışı Mersin'de başladı. Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Özgecan Aslan Meydanı önünde başlayan yarışların startını, Mersin Valisi Ali İhsan Su ile protokol üyeleri yaptı. 34 ilden 445 sporcunun katıldığı yarışmalar, 10 kategoride yapılacak. 3 gün sürecek yarışmalar nedeniyle, Adnan Menderes Bulvarı Meteoroloji Kavşağı ile Babil Alt Kavşağı arası 07.00-18.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Bugün sabah 09.00'da yarışmaların ilki gerçekleştirildi. Vali Su'nun startını verdiği ilk yarışmada sporcular, 10 tur attı.

Startın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Su, bu yarışlara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Bugün Mersin ilimizde Türkiye Bisiklet Şampiyonası birinci etap puanlı yol yarışını başlatmış bulunuyoruz. Bildiğiniz üzere ilimiz hem coğrafi konumu itibariyle hem de sahip olduğu iklimi itibariyle bisiklet sporuna son derece müsait bir konumundadır. Bu çerçevede de ülkemizin değişik illerinden gelen bisiklet sporcuları, bisikletle uğraşan sporcularımız bugün yarışmaya başladılar. Değişik etaplarda değişik kilometrelerde yetişkinler, gençler, masterler burada yarışmayı gerçekleştirecekler. Ben inanıyorum ki bu yarışma hem bisiklet sporunun sevilmesine, daha çok kesimlerce benimsenmesine sebep olacak hem de burada ilimizin tanıtılmasına, dolayısıyla ülkemizin tanıtılmasına da büyük katkı sağlayacaktır. Bu çerçevede tüm yarışmacılar başarılar diliyorum" dedi.