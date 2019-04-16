Türkiye Boks Şampiyonası sona erdi

Mersin'in ev sahiplinde gerçekleştirilen Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Edip Buran Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 59 ilden 484 sporcu katıldı. Birbirinden zevkli ve çekişmeli geçen müsabakalar sonunda, 46-49 kiloda Metehan Adıgüzel, 52 kiloda Samet Gümüş, 56 kiloda Mizan Aykol, 60 kiloda Utku Kürşat Özhan, 64 kiloda Mehmet Aydemir, 69 kiloda Duhan Topal, 75 kiloda Kaan Aykutsun, 81 kiloda Samet Ersoy, 91 kiloda Abuzer Topaloğlu ve + 91 kiloda Uğur Aydemir birinci oldu.

Bir hafta süren şampiyonada Mersinli sporcular Mizan Aykol ve Abuzer Topaloğlu altın madalya, Muhammet Saçlı ise gümüş madalyanın sahibi olarak şampiyonaya damga vurdular.

Dereceye giren sporculara ödülleri Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Vedat Akyar, Yenişehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İrfan Akkar, Türkiye Boks Federasyonu Koordinatörü İsmail Nazlı, Türkiye Boks Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Filiz Oral ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyeleri tarafından verildi.