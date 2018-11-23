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Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun acı kaybı

Mersin’in Erdemli ilçesinde ikamet eden Türkiye Dağcılık Federasyonu yürüyüş liderlerinden Ferhat Adalı (40), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde ikamet eden Türkiye Dağcılık Federasyonu yürüyüş liderlerinden Ferhat Adalı (40), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.


Kent merkezindeki özel hastanede tedavi gören arkadaşına refakat eden Türkiye Dağcılık Federasyonu Yürüyüş Lideri aynı zamanda Erdemli Ay-Yıldız Doğa Gezginleri


Derneği Başkanı Ferhat Adalı, sabaha karşı rahatsızlandı. Adalı'ya aynı hastanede müdahalede bulunuldu. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Adalı


hayatını kaybetti.


Kalp krizi geçirdiği ifade edilen Adalı, Erdemli ilçesindeki Alata Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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