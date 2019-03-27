Türkiye liglerindeki tek namağlup takım 'Medcem Silifke Belediyespor'

Grup'ta mücadele eden Medcem Silifke Belediyespor, 23 hafta sonunda 'Türkiye liglerindeki tek namağlup takım' unvanını aldı. Silifke ekibi, bu sezon Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve BAL'daki 11 grup dahil tüm liglerde namağlup tek takım konumunda bulunuyor.

Ligde son hafta deplasmanda Arsuz Karağaçspor'u 3-0'lık skorla geçen Silifke Belediyespor, 23 hafta sonunda 15 galibiyet ve 8 beraberlik elde ederken, 48 gol atıp, kalesinde 18 gol gördü. 53 puanla ligin zirvesinde yer alan Silifke ekibinin en yakın rakibi ile arasında 3 puan fark bulunuyor. Ligin bitmesine 3 hafta kala sahasında Kırıkhanspor, deplasmanda Ceyhan Belediyespor ve yine sahasında Aksaray Belediyespor ile karşılaşacak olan Silifke Belediyespor, 2018-2019 sezonunda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve BAL'daki 11 grup dahil tüm liglerde namağlup tek takım oldu.

Mustafa Turgut: "Silifke her alanda üst ligleri hak ediyor"

Medcem Silifke Belediyespor Kulübü Onursal Başkanı ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, “Özellikle futbola ağırlık verdik. Çünkü Silifke halkı futbolu çok seviyordu. Benim çocukluğumda futbola çok ciddi bir ilgi vardı. Sonra bunun söndüğünü fark ettim. Geldiğimde takımımız Süper Amatör Ligdeydi. Destek verdik canlandırdık. Daha sonra Bölgesel Amatör Lige çıktık. Şimdi üçüncü sezonunu yaşıyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Kurumsal bir yapı haline geldik. Sezon başından beri mağlup olmadık. Bu aslında çok önemli bir özellik. Türkiye'deki tüm liglerde namağlup unvanımızı sürdürüyoruz. Şampiyonluğa emin adımlarla gidiyoruz. Amacımız 3. Lig'e çıkmak. Aslında Silifke her alanda üst ligleri hak ediyor. Sporda da hak ediyor. 3. Lig'e çıktıktan sonra yine üst ligleri hedefliyoruz. Kalıcı bir takım oluşturduk. Geçici başarılar değil, uzun vadeli bir takım oluşturduk. Kısıtlı bir imkanlarla sağlam bir yapı oluşturduk, malzemecisinden başkanına kadar. Bu sebeple önümüzü de iyi görüyoruz. Daha da yükselerek gireceğine inanıyorum. Bu arada bütün maçlara destek veren Silifke halkına çok teşekkür ediyorum. Tribünler yetmedi, ek tribün yaptık o da yetmedi. Başarı arttıkça bizde tribünleri artıracağız. Hafta sonu biz ve tüm Silifke halkı maçları bekliyor. Başarılarımızın devam edeceğine inanıyorum Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Gürsoy Turan: "Güzel bir aile ortamı var"

Takımın bir aile gibi olduğunu belirten Teknik Direktör Gürsoy Turan, futbolcuların Silifke'yi sevdiğini belirterek, “Güzel bir aile ortamı var. Hep beraber hareket ediyoruz. Başarının sebebi de bu. Tek isteğimiz biz bir şehir takımı olduk ve bu sene inşallah şampiyon olarak bir üst lige çıkmak istiyoruz” diye konuştu.

Türkiye'nin tek namağlup takımı olmalarının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden KaptanTufan Esin, “Böyle bir şehre biz bu ayrıcalığı yaşattığımız için çok mutluyuz. Bunun sebebi ise biz olaya haftalık bakıyoruz. Haftalar haftaları kovaladıkça bir istikrar yakaladık ve tabi bu da bizi bir rekorla karşı karşıya getirdi” şeklinde konuştu.

Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Şimşek de, “Belki Türkiye'nin en küçük şehri ama çok büyük umutları olan insanlar var. Muhteşem bir taraftarımız var. Bizlerde bunun farkındayız. Bizim amacımız tüm ekibimizle birlikte bu küçük şehrin büyük umutlarını gerçekleştirme adına şampiyon olup kupayı buraya getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.