Mersin'de devam eden Para Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca ve tüfek müsabakaları yapıldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu (TAAF) tarafından düzenlenen, 15 ilden 18 kulüp ve 53 sporcunun katıldığı Para Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Şampiyonası'nın ikinci gününde 10 metre havalı tabanca ve tüfek müsabakaları yapıldı.

Erdemli Atış Poligonunda gerçekleştirilen şampiyonada dereceye giren sporculara gün sonunda madalya ve kupaları Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Federasyon As Başkanı Kadri Akgün ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferhat Keskin tarafından verildi.

Şampiyonada 10 metre havalı tüfekte, ayakta erkeklerde (R1) SH1 dalında birinciliği Ankara TSK Rehabilitasyon Spor'dan Celal Karaca, kadınlar (R2) SH1 dalında birinciliği Aksaray Okçular Spor'dan Suzan Çevik, ayakta karışık (R4) SH2 dalında birinciliği Ankara EGO'dan Hakan Çevik aldı.

10 metre havalı tabancada ise erkeklerde (P1) SH1 dalında birinciliği Ankara'dan ferdi katılan Taha Yasin Küsmüş alırken, kadınlarda (P2) SH1 dalında birinciliği Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden Aysel Özgan elde etti.