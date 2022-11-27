Türkiye, Slovenya engelini aştı

maçında Türkiye, Mersin'de oynadığı Slovenya maçını 80-74 kazandı.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan ay-yıldızlılar, ilk periyodu 26-18 önde tamamlandı. İkinci periyotta her iki takım da karşılıklı sayılar bulurken, milliler devreye 43-37 galip girdi. Maçın 3. periyodu ise kıran kırana geçti. Her iki takım da sayı bulmak için kıyasıya mücadele verirken, bu periyodu A Milli Kadın Basketbol Takımı 62-57 galip kapadı. Maçın son periyodunda büyük çekişme yaşanırken, ay-yıldızlılar salondan 80-74 galip ayrıldı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Gintaras Maciulis, Esperanza Mendoza Holgado, Gatis Salins

Türkiye: Sevgi Uzun 5, Olcay Çakır Turgut 7, Meltem Yıldızhan 3, Tearia McCowanx 26, Bahar Çağlar Okten 6, Alperi Onar 16, Tuğçe Canıtez 2, Tilbe Şenyürek 14, Gökşen Fitik 1

Slovenya: Eva Lisec 13, Teja Oblak 7, Aleksandra Kroselj 7, Marusa Senicar 2, Tina Jakovina 11, Zala Friskovec 27, Ajsa Sivka 7

1. periyot: 26-18 (Türkiye lehine)

Devre: 43-37 (Türkiye lehine)

3. periyot: 62-57 (Türkiye lehine)

5. faul: Eva Lisec (Slovenya)