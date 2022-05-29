Türkiye Süper Enduro Şampiyonası ikinci ayak yarışları sona erdi

Mersin'de merkez Toroslar ilçesinde düzenlenen ve 2 gün süren Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışları sona erdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu ile Toroslar Belediyesi iş birliğinde Toroslar Extreme Enduro Pistinde gerçekleştirilen yarışların ilk gününde sporcular antrenman ve sıralama turu yaptı. Etkinliğin ilk gününde ayrıca Süper Enduro GP Final Yarışı 1. Etap yarışları da yapılırken, Bayram Uysal birinci, Rafet Karakuş ikinci, Azad Demirkal üçüncü oldu.

Yarışların ikinci gününde ise sporcular önce antrenman turuna çıktı. 'Spor, turizmin geleceğidir' sloganıyla düzenlenen organizasyonda, sporcular zorlu yapay parkurlarda dereceye girmek için mücadele etti. 50 sporcunun katıldığı yarışlar 6 ayaktan oluşurken, Süper Enduro GP sınıfında, geçen sezonun şampiyonu Bayram Uysal ilk sırada tamamladı. Yarışların ardından dereceye giren sporculara madalya ve para ödülü takdim edildi.

Sezonun ikinci ayak yarışında sınıflara göre sonuçlar ise şöyle sıralandı; Süper Enduro GP: Bayram Uysal birinci, Aykut Kızıltan ikinci ve Azad Demirkal üçüncü. Enduro Prestij : Bayram Uysal birinci, Rafet Karakuş ikinci, Mehmet Aktaş üçüncü. Enduro Usta: Azad Demirkal birinci, Murat Can Köse ikinci, Furkan Asan üçüncü. Enduro Hobi: Aykut Kızıltan birinci, Emre Cem Doğu ikinci, Arif Şişman üçüncü. Enduro Genç: Mehmet Emin Musaoğlu birinci, Kenan Kazan ikini, Mert üçüncü. Enduro Veteran: Hüseyin Neziroğlu birinci, Erdem Gülüş ikinci ve Ali Baydaş üçüncü oldu.