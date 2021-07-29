Türkiye'de sualtı haritacılığında çalışacak ilk merkez Mersin Üniversitesinde kuruldu

Türkiye'de sualtı haritacılığında çalışacak ilk merkez Mersin Üniversitesi bünyesinde kuruldu. Üniversite bünyesinde Deniz Araştırmaları ile Hidrografik Ölçmeler ve İnsansız Deniz ve Hava Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Mersin Üniversitesinden (MEÜ) yapılan açıklamaya göre, Deniz Araştırmaları ile Hidrografik Ölçmeler ve İnsansız Deniz ve Hava Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Resmi Gazetede yayımlanarak kuruluşunu tamamladı. MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı öncülüğünde, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Murat Yakar'ın destekleriyle kurulan merkez; günümüzde deniz harita ve ölçe faaliyetlerinin öneminin arttığı bir dönemde, ülkemizde sualtı haritacılığı alanında çalışmalar yürütecek olan ilk ve tek merkez olma özelliğine sahip.

Müdürlüğüne MEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Öğretim Elemanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Ulvi'nin atandığı merkezin faaliyet alanlarına giren konularda bilimsel ve eğitim amaçlı çalışma ve iş birlikleri planlamak ve yürütücülüğünü üstlenmek, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu ve özel sektör kuruluşlarına danışmanlık desteği vermek, alanı ile ilgili konularda projeleri yürütmek ve bu konuda eksikliği hissedilen teknik elemanların yetiştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Merkezin, bölge ve Türkiye'nin konu ile ilgili araştırmalara, gelişme ve kalkınmasına katkı sağlaması ve ‘Mavi Vatan'ın gereksinimlerinden biri olan deniz kadastrosu ve haritacılık faaliyetlerini yetkin olarak yapma alt yapısı oluşturması ise öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.