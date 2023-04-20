Türkiye'nin çilek deposundan ihracat başladı

Türkiye'nin üretim merkezlerinden Mersin'in çilek deposu olarak bilinen Silifke ilçesinden; Ortadoğu, Türk Cumhuriyetleri ile Rusya başta olmak üzere 20'den fazla ülkeye ihracat başladı. Bu sezon 20 bin dönüm araziden 80 bin ton ürün rekoltesi beklenirken ihracat fiyatının kilogramdan 23 TL'nin üzerinde olduğu bildirildi.

Coğrafi tescili bulunan Silifke çileğinin üretimi 20 bin dönüm alanda yaklaşık 3 bin aile tarafından yapılıyor. İlçede önemli bir gelir kaynağı olan, Türkiye'nin dört bir yanına gönderilen çileğin dikiminden budanmasına, bakımından hasadına kadar olan 8 aylık süreçte yaklaşık 10 bin kişi bu işte çalışarak aile bütçelerine destek sağlıyor. Bu sene 80 bin ton rekolte beklenen çileğin bin dönümünü topraksız tarım ile 3 bin dönümü örtü altında, geriye kalanı ise açıkta üretiliyor. Mart ayında başlayan açıkta çilek hasadı Haziran ayının sonuna kadar yoğun olarak sürerken, başta Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirler olmak üzere ülkenin dört bir tarafına gönderiliyor.

Toplanan çilekler, tazeliklerinin korunabilmesi için eksi 5 derecede soğuk hava depolarında muhafaza edilip, sevkiyatı özel soğuk hava sistemlerine sahip tırlar ve konteynerlerle gerçekleştiriliyor.

Çilek, Ortadoğu, Türk Cumhuriyetlerine, Rusya başta olmak üzere 20'den fazla 25 ülkeye ihracat ediliyor. İlk önce iç piyasaya dağılan çileğin ihracatı da bu hafta başladı. Bir çok ülkeye gönderilen çileğin ihraç fiyatının ise 23 ile 25 TL bandında olduğu belirtildi.

"İhracatımız başladı"

Coğrafi işaret tescilli çileğin açık alanda hasadına devam ettiklerini belirten Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olan üretici Nurettin Kaynar, “Normalde 12 ay çilek üretimi yapıyoruz. Asıl sezonumuz ve rekoltemiz şu an başladı. İhracat anlamında da iyi bir şekilde Ortadoğu, Türk Cumhuriyetlerine, Rusya başta olmak üzere 20 ila 25 ülkeye ihracat yapıyoruz" dedi.

"40 milyon dolara yakın ekonomik katkısı var"

Silifke çileğinin marka olduğuna değinen Kaynar, "Yol ömrü ve aroma olarak şu an Avrupa'da ve dünyada tercih edilen bir marka haline geldi. 30 ila 40 milyon dolarlık ülke ekonomimize büyük katkısı var. Üreticimizi çok tatmin etmese de 23 ila 25 lira arasında ihracata çilek gönderiyoruz. Bayram sonrası daha yükseleceğini umut ediyoruz. Ülke ekonomisine ve istihdama büyük etkisi var. 15 ila 20 bin aile buradan ekmek yiyor” ifadelerini kullandı.