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Türkiye'nin en büyük limonu 2 kilo 40 gram

Mersin’in Silifke ilçesinde bir limon bahçesinde yetişen 2 kilo 40 gram ağırlığındaki limon görenleri şaşırttı.

Mersin'in Silifke ilçesinde bir limon bahçesinde yetişen 2 kilo 40 gram ağırlığındaki limon görenleri şaşırttı.


İlçeye bağlı Atayurt Mahallesi'nde limon bahçelerine giderek budama işi yapan Hüseyin Haskan, girdiği limon bahçesinde dalında 2 kilo 40 gram gelen bir limon buldu. Şaşkınlık içerisinde limonu alarak eve gelen Haskan'ın komşuları da gördükleri limon karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.


Haskan, limonu bin liradan satacağını belirtti.

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