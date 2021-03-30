Türkiye'nin en büyüklerinden Mersin Millet Bahçesi tamamlandı

MERSİN (İHA) – Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Mersin Millet Bahçesi tamamlandı. AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, toplam 117 bin metrekareden oluşan ve 2 bin 300 adet ağaç dikilen iki bölümün yakında halkın hizmetine sunulacağını belirterek, açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılmasını arzu ettiklerini söyledi.

Mersin'in merkezinde eski Tevfik Sırrı Gür Stadı yıkılarak yapımına başlanan ve eski aquapark ile OYAK kışlasının yer aldığı üç bölümden oluşacak olan Mersin Millet Bahçesinin iki bölümü tamamlandı. Ağaçlar, çiçekler ve çimenlerle bezenen Millet Bahçesi, açılmak için artık gün sayıyor.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Millet Bahçesinde incelemelerde bulunarak, yetkili mühendisten bilgi aldı. Bahçenin ilk bölümü olan Müftü Deresinin yanındaki alanı gezen Milletvekili Yılmaz, burada İHA muhabirine açıklama yaptı.

“En kısa zamanda halkımızın hizmetine sunulacak”

“Burası Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri” diyen Yılmaz, Mersin Millet Bahçesinin çok amaçlı olduğunu söyledi. Mersin'in böyle yeşil bir alana çok ihtiyacı olduğunu belirten Yılmaz, “Burada atıl kalmış eski bir stadımız vardı. Tevfik Sırrı Gür Stadının olduğu yer burası ve Millet Bahçesinin de birinci bölümüne tekabül ediyor. Burası bitti. En kısa zamanda halkımızın hizmetine sunulacak. Çok amaçlı kafeteryası, mescidi, çocuk oyun alanları var. Yine güzel olan bir şey de içinden Müftü Deremizin geçiyor olması. Bir gerdanlık gibi Millet Bahçemizi süsledi. Müftü Deresinin çalışması Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüz ve Akdeniz Belediyemiz tarafından yapıldı. O da pırıl pırıl oldu. Millet Bahçemizin ikinci bölümüne tekabül eden eski aquapark alanıyla bu alan, 5 metre genişliğinde, 50 metre uzunluğunda bir köprüyle ve aynı zamanda yürüyüş yolu olacak şekilde birbirine bağlandı. Tam şehrin merkezinde, atıl kalmış bir stadın bu şekilde değerlendirilip, halkımıza da böyle güzel, büyük bir yeşil alanın sunulması gerçekten çok büyük bir hizmet” dedi.

117 bin metrekare alana 2 bin 300 adet ağaç dikildi

Millet Bahçesinin, atıl kalan Çamlıbel'e de çok faydasının olacağını, Çamlıbel Balıkçı Barınağının da marinaya dönüştürüleceği bilgisini veren Yılmaz, “Burası Akdeniz'in, Mersinimizin çehresini değiştirecek, bir katma değer oluşturacak çok büyük bir hizmet. İkinci bölümümüz de tamamlandı. Birinci bölüm 45 bin metrekare ve bunun da 10 bin metrekaresi tematik alan. Bu bölüme bin 100 ağaç dikildi; 25 bin metrekare de çim alan var. İkinci bölüm de 72 bin metrekare. Oranın da 28 bin metrekaresi çim alan, 4 bin metrekaresi de tematik alan. Oraya da bin 200 ağaç dikildi. Bu ağaçlarımız şimdi küçük; yarın büyüdüğünde şehrin merkezinde muazzam bir ormana, yeşil alana kavuşacağız. İnsanların nefes alabilecekleri bir yer olacak. Üçüncü bölüm olarak da OYAK eski kışlasının olduğu yer yapılacak. OYAK kışlasını millet bahçemize katmak için çalışmalarımızı başlattık. Orada da yakında çalışmalar başlayacak. Kışla eski halini koruyacak, hiçbir değişiklik yapılmayacak. Üçüncü bölüme bir de gençlik merkezi inşa edilecek ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz de oraya aktarılacak” diye konuştu.

“Açılışına gönlümüz arzu ediyor Cumhurbaşkanımız gelsin”

Mersinlilerin hizmetine muazzam bir millet bahçesi sunulacağını vurgulayan Yılmaz, Mersin Millet Bahçesinin yapımında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür etti. Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gelmesini arzu ettiklerini söyleyen Yılmaz, “Açılışına gönlümüz arzu ediyor Cumhurbaşkanımız gelsin. Böyle büyük bir hizmetin açılışında Cumhurbaşkanımızı da görebilmeyi çok arzu ederiz; gönlümüzden geçen Cumhurbaşkanımızın katılması” ifadelerini kullandı.