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Türkiye'nin Koroları Mersin'de buluşuyor

18.

Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Türkiye genelinden 52 koruyu ve binin üzerinde koristi Mersinlilerle buluşturacak. Üç gün sürecek 20. Nevit Kodallı Çoksesli Korolar Şenliği, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.


Mersin Uluslararası Müzik Festivali, dünyadan ve Türkiye'den birçok sanatçıyı Mersinlilerle buluşturmaya devam ediyor. 10 Nisan'da başlayan festivalde, 26-28 Nisan tarihlerinde 20. Nevit Kodallı Çoksesli Korolar Şenliği gerçekleştirilecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan etkinliğe 52 koro ve binin üzerinde korist katılacak.


Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 26-27 Nisan'da düzenlenecek şenlikte, 28 Nisan'da da özel konser gerçekleştirecek. 28 Nisan Pazar günü sabah saat 06.00'da Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde koroların katılımıyla gerçekleştirilecek Gün Doğumu Konseri, koristler şarkılarla günün doğşunu karşılayacak. Konser sonunda ise katılımcı korolar, Ağacın Türküsü eserini hep birlikte seslendirecek.


Korolar Şenliği, 28 Nisan 2019 Pazar günü 10.00'da düzenlenecek bir atölye çalışmasıyla sona erecek.

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