Türkülerin Dansı Topluluğu gala gösterimine hazır

Erdemli Belediyesi bünyesinde bulunan ve Kültür Merkezi'nde eğitimlerini gerçekleştiren Türkülerin Dansı topluluğu, Aralık ayında gerçekleşecek olan gala programı öncesi gerçekleştirdiği provada Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile bir araya geldi. Müzikleri müzisyen, besteci, aranjör Taner Demiralp ve Necmi Kıran tarafından, seslendirmesi ise Erol Eren tarafından yapılan topluluğun genel sanat yönetmenliğini gerçekleştiren Zekai Erdemir, prova sonrasında Tollu'ya oyunlar hakkında bilgi verdi.

Eğitimin sadece okulda tamamlanamayacağını bildiren Tollu, gençlerin ve çocukların gelişimine katkı sunmak için sosyal alanda da çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Erdemli Belediyesi, alt yapıdan sanata, eğitimden sağlığa, kültürden bilime her alanda yatırım yapmaya devam ediyor. İlçeye her alanda hizmet veren belediyemiz, çocukların ve gençlerin eğitimi noktasında kreş ve lise-ortaokul eğitime destek kursları ile de hizmetlerini sürdürüyor" dedi.